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15 Kas 2020 - 20:53- Gündem G: 15 Kas 2020 - 20:56

Köpeğin izlediği mazgallar, itfaiye ekipleri tarafından kameralarla incelendi

İzmit’te köpeğin, her gün belirli saatlerde gelerek caddede bulunan mazgalların içerisini izlemesi merak konusu oldu. Köpeğin odaklanıp baktığı mazgallar itfaiye ekipleri tarafından incelendi. Özel kameralara mazgalın içerisini izleyen itfaiye ekipleri sıra dışı bir durumla karşılaşmadı.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit’in en işlek noktalarından biri olan Fethiye Caddesi’ne her gün belirli saatlerde gelerek burada bulunan mazgalları izleyen ve bu haliyle merak konusu olan köpeğin sırrının çözülebilmesi için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekipleri, köpeğin izlediği mazgalların bulunduğu caddeye gelerek mazgalları tek tek kaldırdı. Özel kameralarla mazgalların içerisini inceleyen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde sıra dışı bir durumla karşılaşmadı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekiplerinin mazgalları yeniden yerine yerleştirip caddeden ayrılmasıyla, köpek mazgalları izlemeye devam etti. Köpeğin neden mazgalların içerisini izlediği ise hala merak konusu olmaya devam ediyor. 
# İzmit

15 Kas 2020 - 20:53 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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