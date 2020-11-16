Kaza, Gölcük Değirmendere Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. idaresindeki 41 ADE 727 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Ömer A. kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16 Kas 2020 - 09:17- Asayiş Güncelleme: 16 Kas 2020 - 09:25
Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu
Gölcük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen otomobilden yaralanmadan kurtuldu.
# Gölcük
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
yüzbasılar sakini - o ara yolda nasıl bir surat yaptında bu hale geldı ıset bunlar trafık canavarı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.