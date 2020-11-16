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16 Kas 2020 - 09:17- Asayiş G: 16 Kas 2020 - 09:25

Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Gölcük'te aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen otomobilden yaralanmadan kurtuldu.
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Kaza, Gölcük Değirmendere Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer A. idaresindeki 41 ADE 727 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilin motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü Ömer A. kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Gölcük

16 Kas 2020 - 09:17 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

yüzbasılar sakini - o ara yolda nasıl bir surat yaptında bu hale geldı ıset bunlar trafık canavarı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 10:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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