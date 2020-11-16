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16 Kas 2020 - 09:25- Gündem G: 16 Kas 2020 - 09:32

İzmit Belediyesi, mahalleleri sokak sokak dezenfekte ediyor

Koronavirüs sürecinin başından bu yana dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı mahalleleri sokak sokak ilaçlı suyla yıkıyor
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Salgınla mücadele tedbirlerini en yüksek seviye tutan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, mahalle ve sokaklarda yürüttüğü yıkama ve dezenfekte çalışmalarına vakaların ülkemizde artış göstermesiyle birlikte hız verdi. Tüm kentte dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları karış karış dezenfekte ediyor.

ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK

Kentin en yoğun mahallelerini ilaçlı suyla yıkayan ekipler; Kadıköy, Yenişehir ve 28 Haziran mahallelerinde mesai yaptı. Mahalleleri sokak sokak dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Bugüne kadar İzmit’in tüm mahallelerinde defalarca dezenfekte işlemi gerçekleştiren ekipler pandemi süreci bitene kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecek.
# İzmit

16 Kas 2020 - 09:25 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - gerçekten helal olsun izmit belediyesine , diğerleri yıkasa keşke mesela körfez belediyesi de böyle dezenfekte edip yıkasa .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 10:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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