İzmit Belediyesi, mahalleleri sokak sokak dezenfekte ediyor

Salgınla mücadele tedbirlerini en yüksek seviye tutan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, mahalle ve sokaklarda yürüttüğü yıkama ve dezenfekte çalışmalarına vakaların ülkemizde artış göstermesiyle birlikte hız verdi. Tüm kentte dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları karış karış dezenfekte ediyor.

ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK

Kentin en yoğun mahallelerini ilaçlı suyla yıkayan ekipler; Kadıköy, Yenişehir ve 28 Haziran mahallelerinde mesai yaptı. Mahalleleri sokak sokak dezenfekte eden İzmit Belediyesi ekiplerinin çalışması vatandaşlardan tam not aldı. Bugüne kadar İzmit’in tüm mahallelerinde defalarca dezenfekte işlemi gerçekleştiren ekipler pandemi süreci bitene kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecek.