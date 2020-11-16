Uygulamada silah ve uyuşturucu ile yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşın güven ve huzur ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacı ile Karamürsel'de uygulama gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve kontrollerde, Dereköy Mahallesi Mustafa Dağıstanlı Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan İ.Ö. isimli bir şahıs üzerinde 14 gram esrar maddesi, 3 gram metamfetamin, 4 adet satılması yasak hap ve 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 8 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen İ.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.