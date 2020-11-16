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16 Kas 2020 - 09:44- Asayiş G: 16 Kas 2020 - 09:45

Kural ihlali yapan 358 kişiye para cezası

 Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 358 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 15 Kasım günü yapılan kontrollerde bin 955 iş yeri denetlenirken 20 bin 78 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 27 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 253 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa ve 4 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 iş yerine ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 61 şahsa olmak üzere toplam 358 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye ve halk otobüsleri ile minibüsler olmak üzere bin 240 araç ve sürücüsü ve terminalde yolcu taşımacılığı yapan 108 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 348 araç kontrol edildi. 

# salgın,  Koronavirüs, kural ihlali, Kocaeli, koronavirüs

16 Kas 2020 - 09:44 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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