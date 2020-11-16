Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 15 Kasım günü yapılan kontrollerde bin 955 iş yeri denetlenirken 20 bin 78 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 27 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 253 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa ve 4 iş yerine, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 iş yerine ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 61 şahsa olmak üzere toplam 358 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye ve halk otobüsleri ile minibüsler olmak üzere bin 240 araç ve sürücüsü ve terminalde yolcu taşımacılığı yapan 108 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 348 araç kontrol edildi.
Kural ihlali yapan 358 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 358 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
16 Kas 2020 - 09:44 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.