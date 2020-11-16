SU TÜMER Tematik Seminer Serisi Başladı

SU TÜMER Tematik Seminer Serisi, araştırma alanlarının bu dönemki ana odağı geleceğin kompozit üretim teknolojileri ve kompozit yapıların eksiksiz değer zinciri olan dünyaca tanınmış uzmanları ağırlıyor. Akademik ve endüstriyel konuşmaların yapıldığı SU TÜMER Tematik Seminer Serisi, her hafta alanında uzman konukların sunumları ile 13 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Çevrimiçi olarak gerçekleşecek seminerler kayıt yaptıran tüm izleyicilerin katılımına açık. Webinar serisi ve SU TÜMER hakkında detaylı bilgi için lütfen https://suimc.sabanciuniv.edu/ adresini ziyaret edin.

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Hakkında

SU TÜMER, gelişmiş kompozit malzemelerin endüstriyel ölçekte tasarım ve analizi, testleri, prototip üretim hizmetleri sunan, dünya lideri bir Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezidir. Ayrıca, sanayi şirketleri ve devlet kurumları için entegre üretim alanlarında lisansüstü eğitim, öğretim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.