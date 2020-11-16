"AKP’nin yalanları hasta etti beni"

Bu iddianın gerekçesi olarak da TBMM’de görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanun Teklifinde Kocaeli’nde lastik yakmayla ilgili bir hüküm olmadığı, Tarhan isteyerek ve bilerek kamuoyu yanılttığı iddiası dile getirildi. Tartışmaya dahil olan Tarhan ise Şeker’in suçlaması ve kendisi hakkındaki ağır ifadeleri karşısında şunları söyledi, “Önce şunu söyleyeyim. Şeker sadece bir konuda haklı. Evet hastayım. AKP’nin Türkiye’yi yönetme biçimi, Kocaeli yereldeki kötü yönetim, vatandaşımızın çilesi karşısında AKP milletvekillerinin pişkin tavrı beni hasta etti. Halkı umursamıyorlar. Vatandaşın sorunları onlar için mühim değil. Şeker de işte böyle bir insan. Yalancılık, iftira atma, iş bilmeme. Kendisine ait tüm özellikleri bana yansıtmış. Bu nedenle İlyas Şeker’e laflarını iade ediyorum bile demiyorum. Söylediği her şey zaten kendisinin siyaset tarzını ve kişiliğini anlatıyor.”

"ALGISINDA SORUN VAR"

Şeker’in gerçeği çarpıtma noktasındaki ilk vukuatı değil bu. Tarhan’a göre, “Bu ilk değil, galiba son da olmayacak. Bir Şeker klasiğiyle karşı karşıyayız. Geçmişte de olayları çarpıtmadı mı Şeker? Ben dedim ki, Fatih Sultan Mehmet otağının yanından yol geçiriyorlar, tarih ve çevre ne olacak? Şeker bu lafı “Tarhan yalan konuşuyor. Fatih Sultan Mehmet otağında inşaat yapıldığını” söyledi diye insanlara anlattı. Siyaset bu kadar düşmemeli.”

TARHAN NE SÖYLEDİ, ŞEKER NE ANLADI

Siyasette çekişme olur. Rakip siyasetçiler ve partiler birbirlerini kıyasıya eleştirirler. Ama eleştirme başka bir şey. İftira bambaşka. Tarhan’a göre, “Böyle bir seviyesizlik var mı? Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun tutanakları ortada. Yerel ve ulusal basında yayınlanmış “Lastik Yakarak Enerji Üretmek Doğru mu?” haber metni de var. Benim söylediğim, ama Şeker’in artık neresinden dinlediyse anlamadığı cümleler çok açık. Ne demiş Tarhan? Lastik yakma biyokütle sayılıyor. Dolayısıyla lastik yakan tesisler teşvikten yararlanıyor. Bu yanlış. Lastik yenilebilir enerji değildir. Başka ne demiş Tarhan? Kocaeli’nde, özellikle iddiaların yoğunlaştığı Kartepe’de lastik yakma tesisi istemiyoruz. Peki, bu söylediklerimizin hangisi yanlış?”

ŞEKER, OTUR DERSİNE ÇALIŞ

İlyas Şeker son açıklamasıyla hem Kocaeli yerel gündemi hem de TBMM çalışmaları hakkında hiçbir şey bilmediğini bir kez daha kanıtladı. Şeker’in konu hakkındaki cehaletini yüzüne vuran Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti, “Şeker’in açıklamalarını okurken utandım. Bir milletvekili nasıl bu kadar cahil olabilir. Hadi bilmiyorsun konuyu, bir bilene danış. Açıklama yapmadan biraz araştırma yap. Niye kendini rezil ediyorsun? Sonuçta aynı kentte siyaset yapıyoruz. Kocaeli’yi utandırmaya ne hakkın var? Şeker’e, onun anlayacağı dilde anlatayım: Bütün çevre örgütleri lastiğin biyokütle olarak sayılmasına ve lastik yakarak elektrik üretilmesine karşı. Dahası zaten Kocaeli’nde lastik yakılıyor. Kartepe’deki tesisin ruhsat ve teşvik belgeleri ortada. Tesis de lastik yakarak elektrik ürettiğini inkar etmiyor zaten. İşte adamı böyle rezil ederler İlyas Şeker. Bilmediğin konularda açıklama yapma, otur dersine çalış.”

KANUN NE DİYOR?

TBMM’de görüşülen Kanunun şu anki haline baktığımızda; “Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını” ifadesini görüyoruz.”

TEKLİFTE İSE METNİ ŞÖYLE DÜZENLEMİŞ:

“Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; her türlü tarım, hayvan, orman ve su ürünlerinin atıklarını, bu atıkların işlenmesi ile elde edilen tehlikesiz ürünleri ve işlendikleri tesislerin tehlikesiz arıtma çamurlarını, belediye atıklarını (çöp gazı dâhil) ve atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri”

Görüldüğü üzere Teklif maddeyi genişletiyor. Ayrıca çöp gazlarını biyokütle sayarak maddeyi daha da zararlı hale getiriyor. Tarhan’a göre, “Kanun bu haliyle yasallaşırsa sadece lastik için değil, aynı zamanda çöp için de teşvik alacak şirketler. Doğaya ve insan hayatına saygılı her bir vatandaşımızı lastik ve çöp yakmaya karşı çıkmaya, bu işlere teşvik verilmesine itiraz etmeye çağırıyorum.”