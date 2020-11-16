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16 Kas 2020 - 10:07- Siyaset G: 16 Kas 2020 - 10:20

"AKP’nin yalanları hasta etti beni"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan’ı yalan söyleme hastalığına tutulmakla suçladı.

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Bu iddianın gerekçesi olarak da TBMM’de görüşülmekte olan Elektrik Piyasası Kanun Teklifinde Kocaeli’nde lastik yakmayla ilgili bir hüküm olmadığı, Tarhan isteyerek ve bilerek kamuoyu yanılttığı iddiası dile getirildi. Tartışmaya dahil olan Tarhan ise Şeker’in suçlaması ve kendisi hakkındaki ağır ifadeleri karşısında şunları söyledi, “Önce şunu söyleyeyim. Şeker sadece bir konuda haklı. Evet hastayım. AKP’nin Türkiye’yi yönetme biçimi, Kocaeli yereldeki kötü yönetim, vatandaşımızın çilesi karşısında AKP milletvekillerinin pişkin tavrı beni hasta etti. Halkı umursamıyorlar. Vatandaşın sorunları onlar için mühim değil. Şeker de işte böyle bir insan. Yalancılık, iftira atma, iş bilmeme. Kendisine ait tüm özellikleri bana yansıtmış. Bu nedenle İlyas Şeker’e laflarını iade ediyorum bile demiyorum. Söylediği her şey zaten kendisinin siyaset tarzını ve kişiliğini anlatıyor.”

"ALGISINDA SORUN VAR"

 Şeker’in gerçeği çarpıtma noktasındaki ilk vukuatı değil bu. Tarhan’a göre, “Bu ilk değil, galiba son da olmayacak. Bir Şeker klasiğiyle karşı karşıyayız. Geçmişte de olayları çarpıtmadı mı Şeker? Ben dedim ki, Fatih Sultan Mehmet otağının yanından yol geçiriyorlar, tarih ve çevre ne olacak? Şeker bu lafı “Tarhan yalan konuşuyor. Fatih Sultan Mehmet otağında inşaat yapıldığını” söyledi diye insanlara anlattı. Siyaset bu kadar düşmemeli.” 

TARHAN NE SÖYLEDİ, ŞEKER NE ANLADI

 Siyasette çekişme olur. Rakip siyasetçiler ve partiler birbirlerini kıyasıya eleştirirler. Ama eleştirme başka bir şey. İftira bambaşka. Tarhan’a göre, “Böyle bir seviyesizlik var mı? Sanayi ve Teknoloji Komisyonunun tutanakları ortada. Yerel ve ulusal basında yayınlanmış “Lastik Yakarak Enerji Üretmek Doğru mu?” haber metni de var. Benim söylediğim, ama Şeker’in artık neresinden dinlediyse anlamadığı cümleler çok açık. Ne demiş Tarhan? Lastik yakma biyokütle sayılıyor. Dolayısıyla lastik yakan tesisler teşvikten yararlanıyor. Bu yanlış. Lastik yenilebilir enerji değildir. Başka ne demiş Tarhan? Kocaeli’nde, özellikle iddiaların yoğunlaştığı Kartepe’de lastik yakma tesisi istemiyoruz. Peki, bu söylediklerimizin hangisi yanlış?”

ŞEKER, OTUR DERSİNE ÇALIŞ

 İlyas Şeker son açıklamasıyla hem Kocaeli yerel gündemi hem de TBMM çalışmaları hakkında hiçbir şey bilmediğini bir kez daha kanıtladı. Şeker’in konu hakkındaki cehaletini yüzüne vuran Tarhan sözlerine şu şekilde devam etti, “Şeker’in açıklamalarını okurken utandım. Bir milletvekili nasıl bu kadar cahil olabilir. Hadi bilmiyorsun konuyu, bir bilene danış. Açıklama yapmadan biraz araştırma yap. Niye kendini rezil ediyorsun? Sonuçta aynı kentte siyaset yapıyoruz. Kocaeli’yi utandırmaya ne hakkın var? Şeker’e, onun anlayacağı dilde anlatayım: Bütün çevre örgütleri lastiğin biyokütle olarak sayılmasına ve lastik yakarak elektrik üretilmesine karşı. Dahası zaten Kocaeli’nde lastik yakılıyor. Kartepe’deki tesisin ruhsat ve teşvik belgeleri ortada. Tesis de lastik yakarak elektrik ürettiğini inkar etmiyor zaten. İşte adamı böyle rezil ederler İlyas Şeker. Bilmediğin konularda açıklama yapma, otur dersine çalış.”   

 KANUN NE DİYOR?

 TBMM’de görüşülen Kanunun şu anki haline baktığımızda; “Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını” ifadesini görüyoruz.”

TEKLİFTE İSE METNİ ŞÖYLE DÜZENLEMİŞ:

 “Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; her türlü tarım, hayvan, orman ve su ürünlerinin atıklarını, bu atıkların işlenmesi ile elde edilen tehlikesiz ürünleri ve işlendikleri tesislerin tehlikesiz arıtma çamurlarını, belediye atıklarını (çöp gazı dâhil) ve atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri”

Görüldüğü üzere Teklif maddeyi genişletiyor. Ayrıca çöp gazlarını biyokütle sayarak maddeyi daha da zararlı hale getiriyor. Tarhan’a göre, “Kanun bu haliyle yasallaşırsa sadece lastik için değil, aynı zamanda çöp için de teşvik alacak şirketler. Doğaya ve insan hayatına saygılı her bir vatandaşımızı lastik ve çöp yakmaya karşı çıkmaya, bu işlere teşvik verilmesine itiraz etmeye çağırıyorum.” 
# Kocaeli, AKP, açıklama

16 Kas 2020 - 10:07 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Yuvacıklı Asım Deren - tarhan kafa yapmıyorsun değilmi chp nin yalanları milleti hasta etti al sana incenin bütün açıklamaları

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 13:24
03

Hl - yalanın iftiranın kaynağı chp genel merkezidir....nokta... muharrem ince....

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 11:55
01

Derbentli Salim - valla çok haklısın muharrem incede senin gibi düşünüyor işleri güçleri hep yalan diyor

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 11:11
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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