"Atık lastik yakma tesisinin kurulacağı doğru değil"

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilen ve hakkında bir çok spekülasyon bulunan Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şeker, çıkarılması planlanan kanunun amacını ise; "TBMM’nin 2/3116 Esas Numarasında yer alan 47 maddeden oluşan Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile; enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması, ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması ve tabii kaynaklarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi, yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretiminin artırılması amacıyla maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek maksadı ile ihtiyaca yönelik düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır." şeklinde özetledi.

KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ KANUN

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun kabul ettiği kanun teklifinin 13. Madde metni; MADDE 13- 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3- Bu Kanunda geçen; a) Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını, b) Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; her türlü tarım, hayvan, orman ve su ürünlerinin atıklarını, bu atıkların işlenmesi ile elde edilen tehlikesiz ürünleri ve işlendikleri tesislerin tehlikesiz arıtma çamurlarını, belediye atıklarını (çöp gazı dâhil) ve atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri,

AÇIKLAMALARI İYİ NİYETLİ DEĞİL

Şeker: " Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde bulunmayan ifadelerin bazı çevrelerce, teklifte varmış gibi açıklama yapılması ve bilinçli bir şekilde kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin basınla paylaşılmasını iyi niyetle izah etmek mümkün değildir. Yerel basında yer alan; Atık lastik ithal edileceği ve Kocaeli, Düzce ve Erzincan’da atık lastikler işlenmesi tesisinin kurulacağına dair haber tamamıyla uydurma, gerçek dışı ve tam anlamıyla yalandır. Kanun teklif metninde böyle bir tesisin nereye kurulacağı konusunda hiçbir ifade bulunmamaktadır. Kaldı ki değişiklik teklifinde “atık lastiklerin işlenmesi” ile ilgili yeni bir ifade eklenmiyor kanunda var olan ifade aynen yerini koruyor!“ dedi.

"TARHAN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Şeker, hakkında kamuoyunda bir çok spekülasyon olan Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili yaptığı açıklamanın devamında ise; "Yalan ve iftira dolu habere kaynak olarak maalesef, doğru olmayan bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı alışkanlık haline getiren Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Tahsin Tarhan gösterilmektedir. Sayın Tarhan, komisyon üyesi olduğu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülüp kabul edilen kanun teklifinde olmayan ifadeleri, sanki teklifte varmış gibi açıklayıp yalan söyleyerek komisyon üyelerini de zan altında bırakmıştır. Tarhan, sergilemiş olduğu duruş ile birlikte Üyesi bulunduğu komisyona, tıpkı Kocaeli'ne olduğu gibi yabancı olduğunu ispat etti. Sayın Tarhan en kısa zamanda yalan bilgilerle kamuoyunu yanılttığı için kamuoyundan ve komisyon üyelerinden özür dilemelidir!" dedi.

"BU KAÇINCI YALAN"

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya devam ettiğini ifade eden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker; “Bu kanun teklifi ile ligi Sayın Tarhan’ın YENİ YALANLARI şu şekildedir; Kocaeli, Düzce ve Erzincan da lastik yakma tesisi kurulacak diyor kanun metninde böyle bir ifade yok! Atık lastik ithal edilecek diyor, tam aksine biyokütle tanımında cümle “İthal edilmemek kaydıyla” şekillinde devam ediyor. Daha Önceki Yalanlarından Bazıları ise; Hiçbir araştırma yapmadan sorumsuzca, 86 yıl önce 1934 yılında İnönü hükümeti zamanında çıkarılan ‘2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar Ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’u AK PARTİ hükümetleri çıkardı yalanı, Gebze ilçemizdeki Hünkâr Çayırı'na inşaat yapılıyor yalanını söyleyip Tuzladaki bir inşaatın fotoğrafını paylaşması, Sayın Tarhan’a bir atasözünü hatırlatmak isterim: ‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’. Allah iktidarlara, muhalefetin de akıllısını, işittiğini ve okuduğunu araştırarak, anlayarak muhalefet yapmasını nasip etsin.” dedi.

"TARHAN MİTOMANİ HASTALIĞINA YAKALANMIŞ"

Yerel ve Ulusal basında Kocaeli, Düzce ve Erzincan illerinde araç lastiği yakılarak elektrik üretileceğine dair çıkan asılsız haberler hakkında açıklamasına devam eden Şeker: "Maalesef basında çıkan bu asılsız haberlere kaynak olarak Tarhan'ın ifadeleri kaynak gösterilmektedir. İlginç olan şu ki; Tarhan, yaptığı aslı olmayan açıklamalara zamanla kendisi de inanmıştır. Üzülerek ifade etmek isterim ki; Sayın Tarhan sergilediği tavırlarla maalesef mitomani hastalığına yakalandığı açıkça görülmektedir. Tahran, bu hastalığının pandemiye dönüşmemesi için en kısa zamanda tedavi olmalıdır! " ifadelerini kullandı.

"ÇEVREYE YAPILAN YATIRIMLARIMIZ TAKDİRE ŞAYAN"

Çevreye yapılan yatırımlar konusunda AK Parti Hükümetlerinin ve AK Partili belediyelerin çok hassas olduğunu belirten Kocaeli Milletvekili Şeker: “Doğayı evimiz, denizimizi soframız gibi görür, evimize gösterdiğimiz özenin daha fazlasını her zaman çevreye gösteririz. Kocaeli’nde çevreye yapılan yatırımlar Kocaelili hemşerilerimiz tarafından yakından takip edilmekte ve takdir edilmektedir. Ayrıca tüm sanayi tesisleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından online olarak denetlenmekte, kusuru olanların gözünün yaşına bakılmamakta ve gerektiği takdirde yasal işlemler anında uygulanmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kurmuş olduğu 22 adet atık su arıtma tesisi ile birlikte evsel atıkların tümünü istisnasız olarak arıtılmakta. Yani ülkemizin en büyük doğal limanlarından birisi olan İzmit Körfezi’ne ve doğaya arıtılmayan hiç bir su deşarj edilmemekte! Ayrıca sahip olduğu sanayi tesisleri ve limanları sebebiyle İzmit Körfezi'ne çok sayıda gemi giriş çıkış yapmakta ve bütün bu gemiler belediyenin sahip olduğu deniz uçağıyla titizlikle denetlenmektedir. 2004 öncesi kokudan yanına yaklaşılamayan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye yaptığı yatırımlar sayesinde bugün tarım ve turizm konusunda ülkemizin en gözde yerleri arasında yer almaktadır. Bu vesile ile takdire şayan çalışmalara imza atan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti hükümetlerine ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.