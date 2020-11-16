Yuvacık Barajı alarm veriyor!

Başiskele'de bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 22 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, şu anda 11 milyon 270 bin metreküp su bulunuyor.