Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoydu!

Kimliği açıklanmayan bir kişi, polise, kızı M.Ö'nün (21) eski erkek arkadaşı B.D. tarafından silah zoruyla kaçırıldığı ve evinde rehin tutulduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.D'nin evine gitti. Polis ekiplerine mukavemet gösteren B.D. gözaltına alınırken, evde bulunan M.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Polisin evde yaptığı aramada tabanca mermisi bulundu. B.D'nin uyuşturucu satıcılığı suçundan girdiği cezaevinden Kovid-19 salgını nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak salıverildiği öğrenildi. Öte yandan, polis memurları da kendilerine hakaret ettiği ve yumruk attığı suçlamasıyla B.D'den şikayetçi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.