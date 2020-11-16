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16 Kas 2020 - 10:30- Asayiş G: 16 Kas 2020 - 12:05

Eski kız arkadaşını silah zoruyla alıkoydu!

Çayırova'da eski kız arkadaşını evinde silah zoruyla alıkoyduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Kimliği açıklanmayan bir kişi, polise, kızı M.Ö'nün (21) eski erkek arkadaşı B.D. tarafından silah zoruyla kaçırıldığı ve evinde rehin tutulduğu ihbarında bulundu.  Polis ekipleri, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.D'nin evine gitti. Polis ekiplerine mukavemet gösteren B.D. gözaltına alınırken, evde bulunan M.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU  

Polisin evde yaptığı aramada tabanca mermisi bulundu. B.D'nin uyuşturucu satıcılığı suçundan girdiği cezaevinden Kovid-19 salgını nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak salıverildiği öğrenildi. Öte yandan, polis memurları da kendilerine hakaret ettiği ve yumruk attığı suçlamasıyla B.D'den şikayetçi oldu.
# silah, Çayırova, eski kız arkadaş

16 Kas 2020 - 10:30 - Asayiş

Muhabir Anadolu Ajansı

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