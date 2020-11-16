Kantincilerden Bakan Selçuk'a mektup

Türkiye genelinde Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen SAYKİDER, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yazdıkları açık mektupta, yaşadıkları sıkıntıyı belirterek, maddi ve manevi olarak moral desteği istedi.

İşte Bakan Selçuk’a yazılan açık mektup:

BELİRSİZLİK MORAL BOZDU

“Sayın bakanım;

Pandemi yasaklarının başladığı yani 13 Mart’ta okullar eğitime ara verdiğinde sosyal sorumluluk gereği hemen bir basın açıklaması yapıp ‘1 tane öğrencimize zarar gelmektense varsın okullarımız ve ekmek teknemiz kantinlerimiz kapalı olsun’ açıklaması yapıp devletimizin pandemi ile mücadelesinde şartsız destek olduğumuzu ifade etmiştik. Sonrasında belirli aralıklarla tatil uzatılmış ve uzaktan eğitim ile okul sezonu kapanmıştı. 2020-2021 yeni eğitim-öğretim yılında tekrar uzaktan eğitim ile başlangıç yapılmış ve yine ses çıkartmadan pandemi sürecini desteklemiştik. Ama 21 Eylül öncesi yapılan açıklama ve 12 Ekim’e ertelenen ve daha ne kadar erteleneceği belli olmayan süreç meslektaşlarımızın bu haksızlık karşısında ciddi anlamda moralini bozmuştur.

MESLEKTAŞLARIMIZ BORÇ BATAĞINDA

Sayın Bakanım;

“Haksızlık” kelimesini bilerek kullanmamızın sebebi pandemi ile mücadelenin okullar ile ilgili kısımda başka bir yöne çevrildiği içindir. Yaklaşık 60 bin kantinci, aileleri ve çalışanları ile 500 bin civarında olan kantin işletmecileri ailesi 7 aydır işsiz kaldığı halde pandemi sürecini devletin yanında olarak desteklemiştir. Çoğu meslektaşımız işsiz kaldığı için borç batağında olduğu halde kan içmiş kızılcık şerbeti içtik demiştir. Ama bu son karar bizleri derinden üzmüş ve sarsmıştır.

OKULLAR HERHANGİ BİR YERDEN DAHA GÜVENLİ

Sayın Bakanım;

Bizlerin en büyük mülki amiri olarak ve aynı zamanda eğitimci olmanız nedeni ile okulların dışarıdaki herhangi bir yerden daha güvenli olduğunu en iyi bilen kişilerden birisiniz. Sürece baktığımızda AVM’ler, sinemalar, cafeler, oyun salonları, düğünler, dernekler kısaca her yer açılmış sıra okullara gelince bu saydığımız tüm yerlerden daha güvenli olduğu halde bize göre anlamsız ve gereksiz bir şekilde uzaktan eğitim ile devam edip okulların açılması bize göre yine belirsiz bir tarihe ertelenmiştir.

AİLELERİN BİRÇOĞU KREDİ ÖDEME DERDİNDE

Sayın Bakanım;

Bu bahsettiğimiz 500 bin civarında olan ailemizin birçoğu esnafın en büyük derdi olan sicil sebepleri ile kredi kullanamamış kullananlar ise okullar açılmadığı için krediyi nasıl öderim derdine düşmüştür. Pandemiden hiçte etkilenmeyen faturalar, krediler, ev giderleri ve diğer temel giderler kantin işletmecileri meslektaşlarımızda travma etkisi yapmış ve bu artık ekonomik sorunlardan çıkıp sosyal patlama düzeyine gelmiştir.

OKULLAR SİYASİ MALZEME OLARAK GÖRENLER…

Sayın bakanım;

Okulları siyasi malzeme olarak gören ,reyting malzemesi gören basında yer almak için gören konu ile ilgili, ilgisiz birçok dernek ve oluşum hiçbir bilimsel veriye dayanmadan okullar açılmasın propagandasını sosyal medyada kullanmış olup bugüne kadar başarılı olmuşlardır.

OKULLAR AÇILMASIN DİYENLER…

Sayın bakanım;

Size ve tüm kamuoyuna belirtmek isteriz ki; kendimizi bildik bileli Avrupa’yı örnek almak isteyen ki bu çevrelerin çoğu okullar açılmasın diyenler Avrupa’nın tümünde ve dünyada okullar açıldığı halde nedense bu konuda Avrupa’yı örnek almamışlardır. Okullarda mesleklerini icra eden kantin işletmecileri olarak iyi biliyoruz ki tüm okullarımız gerek hijyenik gerekse temizlik bakımından dışarıdaki tüm yerlerden daha güvenlidir.

“DEVLETİMİZİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Sayın bakanım;

Sizin vasıtanız ile devletimize sesleniyoruz ve diyoruz ki bağlı bulunduğumuz odaların yapmış olduğu kantinlerden kira alınmasın önerisi bizce hiçbir şey ifade etmediği gibi zaten okullar kapalı iken kira ödemesi yapmamaktayız. Kaldı ki okullar açıldığı zaman devletimize kiralarımızı da her zaman ki gibi vermeye hazırız. Bizler devletin kiracısı olup 8 bakanlık tarafından denetlenen vergisini ödeyen kantin işletmecileri olarak 7 aydır büyük sıkıntı çektiğimiz ve gık çıkarmadığımız süreçte artık devletimizin bize sahip çıkmasını ve sosyal devlet olduğunu hissetmek istiyor ve diyoruz ki;

Kantin işletmecilerinden pandemi başlangıcından bitimine kadar olan sürede;

-Vergi ve sigorta alınmaması ve bu süredeki vergi ve sigorta borçlarının silinmesi

-Bu süreçte bağ-kur primlerinin alınmaması ve borçlarının silinmesi

-Çekilen kredilerin pandemi bitiminden sonra taksitlerinin başlaması

-Sicil aranmaksızın acil olarak meslektaşlarımızı icralardan kurtarmak için 50 bin TL hibe 50 bin TL ‘de pandemi sonrası taksitlerin başlaması şartı ile kredi verilmesini talep ediyoruz.

Ve diyoruz ki;

HEP BERABER EL ELE GAYRET GÖSTERMELİYİZ

Sayın Bakanım;

Bizim başka vatanımız yok. Ekonomi kötüye gitsin ülke batsın her yer kapansın yaygarası yapan ve bu konuda sosyal medyayı iyi kullanan bize göre vatan hainlerini değil vatanseverleri dinleyip tedbir ve önlemleri istisnasız katı bir şekilde ve cezai maddeleri uygulayarak yeni normal hayatımızı dizayn etmek için hep beraber el ele gayret göstermeliyiz.

KÜRESEL ÇETELER

Sayın Bakanım;

Son olarak sizlerin nezdinde dünyaya sesleniyoruz. küresel düşüncede olan ve dijital bir dünya hedefleyen asosyal bir yaşam oluşturmaya çalışan ve insanları sanal ortamda köleleştirme hedefleri olanlara inat yaradılışımızın gereği olan sosyal yaşamı destekliyor dilimizin döndüğünce bunun mücadelesini yapacağımızı bu küresel çetelerin bilmesini istiyoruz.

“OKUL SOKAKTAN DAHA GÜVENLİDİR.”

Sayın bakanım;

Son sözümüz;

Okullarımız değerli öğrencilerimiz için yalnız eğitim alanı değil sosyalleşme içinde önemli bir kurumdur.

Değerli kamuoyu; “Okul sokaktan daha güvenlidir.”