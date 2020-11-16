Metro Türkiye ve Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden iş birliği

Metro Türkiye ve hijyenik maske üretimi yapan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. İş birliği kapsamında lise tarafından tıbbi standartlara uygun olarak üretilen maskeler Türkiye’de bir ilk olarak Metro Türkiye raflarında tüketicilere sunulacak. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi kapsamında ürettiği maske ve diğer ürünlerden elde ettiği gelirden hem öğrenciler hem de öğretmenler faydalanıyor, öğrencilere profesyonel iş yaşamı öncesinde istihdam sağlanarak geleceğe hazırlanmaları sağlanıyor.

16 Kasım 2020 - Kovid-19 salgını nedeniyle hijyenik maske üretimi yapmaya başlayan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin “Leventa” isimli maskeleri Metro Türkiye raflarında kasım ayının ikinci haftası itibarıyla tüketici ile buluşacak. Böylece Türkiye’de okul üretimi maskeler, gerekli tüm kalite sertifikalarını karşılayarak ilk kez bir perakende zincirinde satışa sunulmuş olacak. 2 öğretmen ve 16 öğrenci tarafından gerçekleştirilen üretim süreciyle günde yaklaşık 40 bin adet maske üretimi yapılıyor. Döner Sermaye işletmesi kapsamında üretilen maskeden elde edilen gelirden hem öğrenciler hem de öğretmenler faydalanıyor, öğrencilere profesyonel iş yaşamı öncesinde istihdam sağlanarak geleceğe hazırlık yapmalarına destek olunuyor. Bu başarı doğrultusunda İstanbul’da bulunan bazı okullar da maske üretim sürecine başlayarak üreten okul olma yolunda ilerliyor.

Metro Türkiye’nin desteğiyle tüm kalite ve güvenlik sertifikaları alındı

Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği ile ultrasonik makine alarak üretim kapasitesini artıran okul, belgelendirme sürecini de başlattı ve ürünlerin güvenlik standartlarını karşılaması için gerekli tüm sertifikaları aldı. Belgelendirme sürecinin sonunda üretilen maskelerin; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi ve EN 14683 Kalite belgelerine sahip olması sağlandı. ÜTS (ürün takip sistemi) kaydı için teknik personel eğitimlerin alınması için de başvuru yapıldı. Kalite ve güvenilirliğiyle dikkat çeken ve tıbbi standartlara uygun üretilen maskeler, hem kullanılan kumaş gramajının yüksek olması hem de orta katmanında bulunan meltblown kumaşın yanı sıra tamamen ultrasonik dikişli olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca üretilen maskeler UV ışını ile dezenfekte edilerek kutulanıyor.

“Ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunuyoruz”

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevgi Güneş Deniz, “400 öğrenci kapasiteli butik bir meslek lisesiyiz. Mart ayında okullar pandemi nedeni ile kapandığında maske üretimi konusunda araştırmalara başladık. Bu konuda adım atan ilköğretim kurumuolduk ve bu sayede diğer okullara da öncülük yapmış olduk. Öncelikle kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu maske taleplerini karşılamaya çalıştık. Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği ile ultrasonik makine alarak üretim kapasitemizi artırdık. Ürünlerimizi daha da geliştirmek ve ürün kalitesini artırmak için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Maske üretimi ile kaliteli ürünler sunarak ekonomiye katkı sağlıyor, eğitimi sürdürürken üreten gençlerin iş dünyasında talep edilen eleman özellikleri taşımalarına destek oluyoruz. Metro Türkiye’ye bu süreçteki yol göstericiliği ve destekleri için bir kez daha teşekkür ederiz.” dedi.

“Yerli üretime destek veriyoruz”

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ise şunları söyledi: “Metro Türkiye olarak yerli ürünlerin üretilmesine ve geliştirilmesine verdiğimiz destek ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından başlatılan öğrencilerin şimdiden maske üretimi gibi hassas yaklaşılması gereken üretim mekanizmasının içinde başarıyla yer almalarını sağlayan bu önemli projeye katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Okula hem gerekli belgelendirme süreçlerini alabilmeleri için destek olduk, hem de bu maskeleri raflarında satışa sunan Türkiye’deki ilk perakende noktası olduk. Üretim yapmak isteyen tüm öğretim kurumlarına öncü olacak bu çalışmada emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere Metro Türkiye ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum.”