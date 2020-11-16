Hüseyin Baş: KKTC'nin 37. yılı kutlu olsun

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 37'inci yıldönümü münasebetiyle sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.
"KIBRIS YAVRU DEĞİL VATANDIR"
Mesajında Prof. Dr. Haydar Baş'ın 28 Mart 2005 tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleşen mitingdeki, "Kıbrıs yavru vatan değil vatandır. Şehitlik ve gazilik ruhu ile vatanımıza sahip çıktığımız süre içinde, hiç kimse bu vatanı yabancı güçlere asla devredemeyecektir" sözlerine yer veren BTP Lideri, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. Yılı kutlu olsun" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cahit - Allah anavatan Kıbrıs'ı bizden ayırmak isteyenlere fırsat vermesin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.