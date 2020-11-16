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16 Kas 2020 - 11:53- Ekonomi G: 16 Kas 2020 - 11:56

Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor.
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Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
# Dolar

16 Kas 2020 - 11:53 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ali Veli - İNDİR, BİNDİR- İNDİR, BİNDİR- İNDİR, BİNDİR

İNDİR-BİNDİR- İNDİR, BİNDİR- İNDİR, BİNDİR.

ÜÇ İNDİR, ON BİNDİR. BİNDİR ALLAH BİNDİR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 13:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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