Efe Tur, sarhoş yolcu aldı

Dün saat 20.00’da Zonguldak- İzmit seferi yapan Kocaeli’nin şehirler arası otobüs firması Efe Tur, Alaplı terminaline uğrayarak yolcu aldı. Elinde bira şişesi ve sarhoş olan yolcu, diğer yolcular tarafından tepki gösterilerek indirilmesi istendi. Yolcuların söylediklerini dikkate almayan firma şoförü biraz yola devam ettikten sonra sarhoş yolcu sorun çıkartarak yolculara saldırdı.
KADIN YOLCUYA SALDIRDI
Sarhoş yolcu, kadın yolcuya hakaret yağdırarak saldırdıktan sonra muavin Jandarmaya haber verdi. Yolcuların ısrarı üzerine terminale tekrar uğrayan firma şoförü sarhoş yolcuyu zorla indirdi. Elinde bira şişesi bulunan sarhoş yolcu etrafa saldırmaya başladı. Jandarmanın olaya intikal etmesinden sonra firma şoförü sarhoş yolcuyu bırakıp yoluna devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hasan - Rusya'dan uçakla dönerken ağzıdan alkol kokusu gelmeyen adam yoktu. Ama hepsi de efendi gibi sızmış gözünü Türkiye de açmıştı. Bu arkadaşı da rahat bıraksalar kendi halinde uyurdu bence
Ali - Efetur bu şehre yakışmıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.