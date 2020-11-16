Prof.Dr. Özdal Dillioğlugil ve eşi Covid oldu

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Özdal Dillioğlugil ve yine Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Bölümünde görevli Prof. Dr. Meltem Özlen Dillioğlugil koronavirüse yakalandı. Tedavileri hastanede süren iki sağlıkçının durumu iyiye gidiyor. KOÜ Tıp Fakültesinde tedavileri devam eden Meltem- Özdal Dillioğlugil çiftine acil şifalar dileriz.