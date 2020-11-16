Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 Kas 2020 - 12:04- Gündem G: 16 Kas 2020 - 12:07

Prof.Dr. Özdal Dillioğlugil ve eşi Covid oldu

Prof.Dr. Özdal Dillioğlugil ve eşi Prof. Dr. Meltem Özlen Dillioğlugil koronavirüse yakalandı.
mask

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Özdal Dillioğlugil ve yine Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Bölümünde görevli Prof. Dr. Meltem Özlen Dillioğlugil koronavirüse yakalandı. Tedavileri hastanede süren iki sağlıkçının durumu iyiye gidiyor. KOÜ Tıp Fakültesinde tedavileri devam eden Meltem- Özdal Dillioğlugil çiftine acil şifalar dileriz.
# Kocaeli

16 Kas 2020 - 12:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca sahil parkı içerisinde yol konforu arttırılıyor mask
Darıca sahil parkı içerisinde yol konforu arttırılıyor
Metro Türkiye ve Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden iş birliği mask
Metro Türkiye ve Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden iş birliği
Kantincilerden Bakan Selçuk'a mektup mask
Kantincilerden Bakan Selçuk'a mektup
"Atık lastik yakma tesisinin kurulacağı doğru değil" mask
"Atık lastik yakma tesisinin kurulacağı doğru değil"
SU TÜMER Tematik Seminer Serisi Başladı mask
SU TÜMER Tematik Seminer Serisi Başladı
Köpeğin izlediği mazgallar, itfaiye ekipleri tarafından kameralarla incelendi mask
Köpeğin izlediği mazgallar, itfaiye ekipleri tarafından kameralarla incelendi
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı mask
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı! mask
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı!
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor mask
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor
Tüysüz kardeşler davaya polis nezaretinde götürülecek mask
Tüysüz kardeşler davaya polis nezaretinde götürülecek

GALERİ

Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar mask
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL