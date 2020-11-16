Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakaları ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Bakanlığın raporuna göre, Kocaeli’nin de bulunduğu Doğu Marmara bölgede bir günde 406 yeni hasta tespit edildi. Bakanlığın verilerine göre, bir gün öncesine göre hasta sayısı 46 kişi arttı. 11 Kasım verilerine göre, bölgemizde 125 kişinin hastaneye yatırıldığı, 86 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.
16 Kas 2020 - 13:00- Gündem Güncelleme: 16 Kas 2020 - 13:50
Bölgemizde vaka sayısında korkutan rakam!
Sağlık Bakanlığı Kocaeli’nin de içinde bulunduğu Doğu Marmara bölgesinde koronavirüs vakaları ile ilgili yeni raporu yayımladı. Rapora göre bölgemizde 406 yeni vaka çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.