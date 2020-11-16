Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...

Covid-19 salgınının bir türlü sona ermediği, aksine 2.salgınla beraber her geçen gün vakaların arttığı ülkemizde, sportif organizasyonlar da sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Bir çok sağlık önleminin alınmasının şart olduğu futbol müsabakalarını, stat içinden izlemek yasak. TFF, sadece locaları olan statlar için onların da yüzde 50’si oranında taraftarın, maçları stattan izlemesine izin eriyor. Hal böyle olunca futbolseverler farklı ve bir o kadar da şaşırtıcı, duygulandıran yöntemle maçları izlemek, sevdası olan takımına destek vermek için çaba sarf ediyor. İşte bu örneklerin en güzellerinden birisi…
SİZE HELÂL OLSUN !..
Misli.com 3.Lig 3.Grup’taki kent temsilcisi Gölcükspor’un, Tokat ekibi Erbaaspor arasında oynanan karşılaşması için, “Beleştepe” olarak bilinen bölgeye emniyet tarafından giriş yasaklandı. Bunun üzerine 2 Gölcükspor taraftarı, stadın arkasındaki dağın eteklerine dozerle çıkarak, maçı metrelerce yükseklikten de olsa izledi. Kimi taraftarlar da ikinci yarıda Beleştepe’nin açılmasıyla sandalyesini kurdu ve karşılaşmayı o bölgeden hijyen kuralları içerisinde izlemeye çalıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.