Aşk yasak tanımaz! Dozerle izlediler...

Covid-19 salgınının bir türlü sona ermediği, aksine 2.salgınla beraber her geçen gün vakaların arttığı ülkemizde, sportif organizasyonlar da sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilemiyor. Bir çok sağlık önleminin alınmasının şart olduğu futbol müsabakalarını, stat içinden izlemek yasak. TFF, sadece locaları olan statlar için onların da yüzde 50’si oranında taraftarın, maçları stattan izlemesine izin eriyor. Hal böyle olunca futbolseverler farklı ve bir o kadar da şaşırtıcı, duygulandıran yöntemle maçları izlemek, sevdası olan takımına destek vermek için çaba sarf ediyor. İşte bu örneklerin en güzellerinden birisi…

SİZE HELÂL OLSUN !..

Misli.com 3.Lig 3.Grup’taki kent temsilcisi Gölcükspor’un, Tokat ekibi Erbaaspor arasında oynanan karşılaşması için, “Beleştepe” olarak bilinen bölgeye emniyet tarafından giriş yasaklandı. Bunun üzerine 2 Gölcükspor taraftarı, stadın arkasındaki dağın eteklerine dozerle çıkarak, maçı metrelerce yükseklikten de olsa izledi. Kimi taraftarlar da ikinci yarıda Beleştepe’nin açılmasıyla sandalyesini kurdu ve karşılaşmayı o bölgeden hijyen kuralları içerisinde izlemeye çalıştı.