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16 Kas 2020 - 14:47- Spor G: 16 Kas 2020 - 14:49

Kadir Öge yine örnek oldu !..

TFF, pandemi gerekçesi ile resmi maçlarda görev yapan gazetecilere de birçok yasak getirdi. Bunların arasında seremoni ve yedek kulübesi çekimlerinin yasaklanması da geliyor. Öte yandan maç öncesi klasikleşen takım fotoğrafının çekilmesinin yasaklanmasına, akıl sır ermiyor.
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“T Alanı” denilen bölgeye giriş ve çıkışların yasak olduğu süreçte, maç öncesi ve sonrası basın toplantıları da yasaklandı. Kısacası TFF basın kuruluşlarına “Maçı hiç bir şekilde yayınlamayın” demek istiyor. Bu dayatmalar, kamu görevi yapan gazetecilerin de işlerini sekteye uğratıyor. Temsilcilerin genel manadaki katı tutumları da cabası oluyor. Maçlarda görev yapan saha içindeki gazeteciler “Biz de PCR testi yaptıralım, işimizi sağlıklı yapalım” dese de, TFF bu öneriyi kulak arkası yapıyor.. 

KAPTAN ÖGE’NİN ÖRNEK HAREKETİ

Kimi kulüpler saha içinde görev yapan gazetecilerin yaşadıkları zorlukların farkında. Bu takımlardan biri de Gölcükspor. Erbaaspor ile oynanan maç öncesinde gazeteciler için özel seremoni yapılırken, kaptan Kadir Öge sahaya giriş yapar yapmaz “Beyler, gazeteci büyüklerimiz için güzel bir takım fotoğrafı verelim, onlar sürekli bizimle ve kendileri ileriye kadar gidemiyor” dedi.
# Maç

16 Kas 2020 - 14:47 - Spor

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