Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 153 milyar TL’ye ulaştı

Toplanan fon büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 39,6 artışla 119,3 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 36,3 artışla 78,9 milyar TL’ye ulaştırdı. Net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 artırarak 1 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 153 milyar TL’ye, öz varlıkları ise 7,5 milyar TL büyüklüğe yükseldi.
REEL EKONOMİYE DESTEK
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Salgınla mücadelenin ilk döneminden itibaren reel ekonomiye destek kapsamında hızla harekete geçen finans kuruluşlarından biri olduk. Normalleşme süreciyle birlikte salgına yönelik tedbirlerden taviz vermeden sahip olduğumuz hızlı ve çözüm odaklı teknolojik altyapımız sayesinde müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Salgın başladıktan sonra fiziki şube trafiği azalmış, dijital kanallara ilgi artmıştı. Dijital kanallarımıza yönelik ilginin giderek artmasının bir neticesi olarak toplam işlem sayımız salgın öncesi seviyelere ulaştı. Bu durum, vaktiyle teknoloji alanında yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. İlerleyen süreçte de yüksek aktif kalitemiz, sağlam teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynağımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.