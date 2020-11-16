3 kurala harfiyen riayet etmeliyiz

Covid-19 pandemisinde vaka sayıları Gölcük’te de hızla artış göstermeye devam ediyor. Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen hala kurallara uymayan vatandaşlar nedeniyle hızla artan vaka sayıları büyük tehlike oluştururken İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çolular vatandaşların tedbirlere eskisinden daha çok riayet etmesi gerektiğini ifade ederek vaka sayıların çok hızlı bir şekilde artış gösterdiğini söyledi.

“HASTANE KAPASİTESİ YETMEYEBİLİR”

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Çolular, “Ciddi bir risk altındayız. Şöyle ki; özellikle sürecin başından beri, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vakaların görülmesinden bu yana, ilçemizde yaz aylarındaki vakalarda bir azalış gördük ama Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kademeli yükselişi şu an görmekteyiz. Mart ve Nisan ayına göre çok ciddi oranda vaka artışı var. Birincisi, vakaların görülme sıklığı artmakta. Test alınan kişilerin pozitif olma oranı ve hastaneye yatış oranı artıyor. İlerleyen zamanlarda hastane kapasitesinin yetmemesi sıkıntısı ile karşı karşıya gelebiliriz” dedi.

“EVDE YAYILMA ORANI YÜZDE 50”

Çolular, “Özellikle kış aylarında kendimizi izole etmeliyiz. Ortamda pozitif bir vaka varsa, konuştuğu zaman virüsler, damlacık yoluyla etrafa saçılabiliyor. Özellikle yoğun çalışılan işyerleri, ev oturmaları, cemiyetler, düğün, nişan ve taziye gibi durumlarda insanlar kapalı ortamda uzun süre kalabiliyor. Oranlara baktığımız zaman hanelerde vaka görülme olasılığı yüzde 50. Evde pozitif bir vaka olduğu zaman evin diğer bireylerine yayılma olasılığı daha yüksek. İlçemize baktığımız zaman vaka sıklığında, yüzde 50 oranında evlerde, yüzde 30 oranında işyerlerinde bulaş olabiliyor. Evlerde ve işyerlerinde üç kurala harfiyen riayet etmeliyiz” dedi.

“HANGİ MAHALLELERDE ARTIŞ VAR?”

Müdür Çolular, “İlçemizde en fazla vaka görülen lokasyonlar Çiftlik, Piyalepaşa, Merkez ve Şehitler mahalleleri, Yenimahalle ve son zamanlarda bazı diğer mahallelerimizde artışlar görülmekte. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerde vaka artışı görmenin yanı sıra, diğer mahallelerde de bu artış gözlemlenmektedir. Bu yüzden virüs tehlikesinin her yerde olduğu ve önlemleri hayatımızın her anında uymamız gerektiğini hatırlatmak isterim” ifadelerine yer verdi.