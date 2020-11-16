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16 Kas 2020 - 14:52- Siyaset G: 16 Kas 2020 - 14:54

Seymen: İstişareyi elden bırakmıyoruz

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, il kongresi sonrası çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek “İstişareyi elden bırakmıyoruz” dedi
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AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, haftalık basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Açıklamasına Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile başlayan Seymen, “Geçtiğimiz hafta imzalanan antlaşma ile birlikte Türkiye’nin masada ve sahada ne kadar güçlü bir aktör olduğunu tüm dünyaya tekrar göstermiş olduk. Azerbaycan’ın haklı davasında hem askeri hem lojistik hem de siyasi anlamda kardeşlerimizin hep yanında olduk ve Kafkaslardaki şanlı mücadeleye ağırlığımızı koyduk. Rabbim ordularımızı daima muzaffer kılsın” dedi.

“SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL, HER GÜN”

İl kongresi sonrasında teşkilat çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettiklerini belirten Seymen, “Kongremize gelerek desteklerini esirgemeyen, partimize gönül veren AK Parti sevdalılarına teşekkür ediyorum. Seçimden seçime değil her gün çalışan bir teşkilat anlayışına sahip olarak kademe ve mahalle toplantılarımızı hiç aksatmıyoruz. İstişareyi elden bırakmıyoruz. Mahalle toplantılarımıza koordinatör İlçe Yöneticilerimiz ve Meclis Üyelerimiz de katılım sağlıyor” diye konuştu. Son olarak vatandaşları, hızla artış gösteren Covid-19’a karşı uyardı.
# AKP, Gölcük

16 Kas 2020 - 14:52 - Siyaset

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