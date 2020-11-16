İYİ Parti Körfez ailesi genişliyor

Cahit Sürüm başkanlığındaki İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı; bünyesine her gün yeni üyeler katıyor. Yaptığı üye çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Cahit Sürüm ve ilçe yönetimi, ara vermeden üye çalışmalarına devam ediyor. Partiye davet ettikleri Temel Aktaş'ı da partiye üye yaparak rozetini taktılar, İlçe Başkanı Sürüm ise Aktaş’a “Hoş geldin” diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.