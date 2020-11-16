İYİ Parti Körfez ailesi genişliyor

Cahit Sürüm başkanlığındaki İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı; bünyesine her gün yeni üyeler katıyor. Yaptığı üye çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Cahit Sürüm ve ilçe yönetimi, ara vermeden üye çalışmalarına devam ediyor. Partiye davet ettikleri Temel Aktaş'ı da partiye üye yaparak rozetini taktılar, İlçe Başkanı Sürüm ise Aktaş’a “Hoş geldin” diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.