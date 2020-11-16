SP Körfez, Özel Marmara Hastanesi’ne gitti

Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun, İl Başkanı Zafer Mutlu ile birlikte Körfez Özel Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Maçil'i ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Her iki taraf da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.