Kocaelisporlu yöneticilerden iki önemli ziyaret

Kocaelispor, yarın Diyarbakır'da oynayacağı oynanacağı Amedspor maçı için dün yola çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 17.50 uçağı ile Diyarbakır’a hareket eden yeşil siyahlılar Anemon Otel’e yerleşti. Yarın maçını oynayacak olan Kocaelispor’da kafile aynı akşam 20.10 uçağı ile Diyarbakır Havaalanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na dönecek.
ŞAHİN VE KARALOĞLU
Deplasman masraflarının Vekil Başkan Engin Koyun tarafından karşılanacağı Amed maçı için yöneticilerin bir bölümü de dünden Diyarbakır’a uçtu. Kafile Başkanı Engin Koyun ile yöneticiler Murat Barış, Ekrem Can ve Avukat Harun Kaya 2013 yılında Dilovası İlçesi’nde kaymakamlık yapan ve 8 Kasım 2018’den beri Batman Valiliği görevini yürüten Hulusi Şahin’i ziyaret edecekti. Kocaelisporlu yöneticiler bugün ise (salı) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan ve Haziran ayında Diyarbakır’a Vali olarak atanan, aynı zamanda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Münir bir ziyaret gerçekleştirecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.