Pandemi gölgesinde kopmalar başladı !..

Misli.com 3. Lig'in 9. haftası önceki gün oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 3 grubun liderleri 9. haftanın sonunda ilk sıradaki yerini korurken, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, Ağrı 1970'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak zirvedeki yerini kaybetti. 2. Grubun yeni lideri Karaman Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İskenderun FK oldu. Ligin 4. Grubunda Esenler Erokspor-Isparta 32, Yalovaspor-Altındağspor, Arhavispor-Batman Petrolspor maçları ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Ligde 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu sağ tarafta…