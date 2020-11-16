Gökçeören Köyü Derneği kuruluyor

Bir çok hemşeri ve STK’yı barından ilimizde yeni bir köy derneği kurulma aşmasına geldi. İzmit ilçesine bağlı olan Gökçeören Köyü sakinleri önceki akşam Yeşilova’da bulunan Sarem Cafe’de bir araya geldi. Dernekleşme adına ilk adımın atıldığı toplantıya Gökçeören muhtarı Mehmet Ali Kaya, kurucu başkan Olcay Kara, başkan yardımcısı Karaaslan Medyapım firmasının sahibi Resul Karaaslan ve yönetimi oluşturacak üyeler katıldı. İl toplantıda yol haritası ve yapılacak olan faaliyetler belirlendi.
KADIN KURULU OLACAK
Resmi işlemler tamamlandıktan sonra İzmit Gökçeören Köyü Derneği resmen kurulacak. Yeni oluşum için hazırlıklarını sürdüren yönetim kurulu, önümüzdeki aylardan itibaren köydeki tüm sosyal faaliyetleri, bayramlaşma töreni, mevlit ve düğün cemiyetleri ile asker uğurlamalarını organize edecek. Ayrıca tarihsel ve kültürel olayları gün yüzüne çıkaracak. Dernek çatısı altında Kadın Kurulu yer alacak. Derneğin tüm çalışmaları ve duyuruları www.gokceder.com sitesinden yapılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.