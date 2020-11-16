Akpınar: Tedbirlerine daha sıkı uyulmalı

Hastanelerde koronavirüs konusunda açıklama yapan BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, şu ifadelere yer verdi; “Hastanelerimizde pozitif olan ve olmayan vakaların birbirine hastane içerisindeki teması, yakınlığı, gerek sıralarda bekledikleri an gerekse de poliklinik önünde bekledikleri anda temas durumları var. Burada gözden kaçırdığımız ciddi bir durum olduğunu düşünüyorum. Hem sağlık çalışanlarımız risk altında hem de hastaneye pandemi dışında giden vatandaşlarımız risk altında.
ANALİZ EDİLMELİ
Tarafımıza bu konuyla alakalı olarak gelen birçok şikayet var. Vatandaş, sağlık ekiplerimiz tarafından Covid-19 şüphesi ile evinden alınıyor, hastaneye götürülüp test yaptırılıyor, test sonucu pozitif çıkıyor ve karantinadasın deyip evine gitmesi söyleniyor ama evine nasıl gittiği ile kimse ilgilenmiyor. Bu da oldukça ciddi bir konu. Sıkıntıyı iyi analiz edip en başından müdahale etmemiz gerekiyor ki işimiz maske ve mesafeye kalmasın.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.