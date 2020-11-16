AKP mazbatayı il başkansız aldı

AKP Kocaeli 7'nci Olağan kongresi önceki hafta cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile İnterteks Fuar alanında yapılmıştı. Kongre sonrası atanmış il başkanı Mehmet Ellibeş Kocaeli teşkilatlarının seçilmiş il başkanı oldu. Kongrenin üzerinden 8 gün sonra il yönetimi bugün Kocaeli Adliyesine giderek mazbata aldı. İl Başkanı Mehmet Ellibeş, koronavirüse yakalandığı için mazbata törenine katılamadı.

“BAYRAM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ellibeş’in yerine mazbatayı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Şahin Talus, Teşkilat Başkanı ve Kongre Komisyon Başkanı Halit Çokan ile Seçim İşleri Başkanı Alper Doğan birlikte aldı. Mazbatayı teslim aldıktan sonra il yöneticileri ile adliye önünde bir araya gelen Başkan vekili Şahin Talus yaptığı açıklamada, “7. Olağan kongremizi bayram havası içerinde gerçekleştirdik. Her ne kadar il başkanımızın eşinin Covid-19 testi pozitif çıkması sonucu kongreye katılmaması dolayısıyla bir burukluk söz konusu oldu. Ama Cumhurbaşkanımızın katılımı ve kongremizi yapmamız bu burukluğu biraz giderdi. Sayın il başkanımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.

“VARSA BELGE MERTÇE ORTAYA KOYSUN”

Talus’un ardından Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu’nun kongre ile ilgili iddialarına da Halit Çokan cevap verdi. Mutlu’yu yalanlayan Çokan, “ Saadet Partisi il başkanı hukukçu bir kimsedir. Hukukçunun dayandığı iddiaları objektif olgulara ve belgelere dayandırması gerekmektedir. Olmayan bir şeyle bizi itham etmektedir. Olmayan şeyin ispatı yoktur. Buna hukukta Ademin ispatı denir. Kendisi kulağına üflenen sözlerle hareket etmesini yadırgayıcı bulduk. Varsa elinde belge bunu da mertçe ortaya koymasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZ İLE YAPTIK”

Sözlerine devam eden Çokan, “Ancak şunu ifade etmek gerekirse biz kendi parti kaynaklarımızla kendi öz kaynaklarımızla kongremizi gerçekleştirdik. İfade edildiği gibi astronomik rakamlar söz konusu değildir. Bunların hepsi faturalı ve belgelidir. Dün kurulan bir parti değiliz. Biz kamu malını siyasi parti çalışmalarına kaynaklık yapabilecek tiniyete değiliz. Biz kendi öz kaynaklarımızla kongremizi yaptık. Aksini iddia ediyorsa elindeki belgeleri açıklasın. Salon ölçüsü olarak 30 bin metrekare diyor. Biz 10 bin metrekarelik alanda kongremizi yaptık. Gerçeği saptıran bir zihniyete çokta verecek bir cevabımız yok” dedi.