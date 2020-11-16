Olay 2 Kasım günü İzmit’te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit’te bir kuyumcuya giren yabancı uyruklu 3 kişi, çalışanları oyalayarak 1 altın zincir çaldı. Aynı şahıslar, kasadaki para işlemi yaptıkları sırada ise tırnakçılık yöntemiyle para üstünün eksik verildiğini söyleyerek dolandırıcılık gerçekleştirdi. Aldıkları paralar ve çaldıkları zincirle iş yerinden ayrılan şahısların ardından güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, dolandırıldıklarını anlayınca polis ekiplerini arayarak şikayetçi oldular. Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarından şahısların kimliklerini tespit etti.
ÇALDIKLARI ALTIN ZİNCİR VE PARALAR İLE YAKALANDILAR
Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyon ile M.K., S.G. ve F.B. isimli İran uyruklu 3 şahsı yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde ettikleri düşünülen çok sayıda Türk lirası, Dolar, Euro ve kuyumcudan çaldıkları altın zincir ele geçirildi. İfadeleri için emniyete götürülen şahısların İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir illerinde de benzer yöntemle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüpheli 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
TIRNAKÇILIK ANLARINDA KAMERAYA YAKALANDI
Öte yandan şahısların tırnakçılık yaparak kuyumcu çalışanlarını dolandırdıkları anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kasada işlem yaptıran şahıs, kasiyerin verdiği paraların eksik olduğunu söyleyerek tamamlanmasını istiyor. Bu sırada el çabukluğu ile elindeki paraları katlayan şahıs, avucuna sakladığı paraları arka cebine atıyor. Şüpheli şahısların İstanbul, Bursa, Yalova ve İzmir illerinde de benzer yöntemle olay gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.