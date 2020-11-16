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16 Kas 2020 - 15:45- Siyaset G: 16 Kas 2020 - 15:48

Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ'cü iddialarının ardından başlayan disiplin kurulu süreci sonuçlandı. Özdağ, partisinden oy birliği ile ihraç edildi.

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Partisinden ihraç edilen Özdağ ile ilgili bugün dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Özdağ'ın ihraç edileceği ve yeni bir parti kuracağı öne sürülmüştü.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

İYİ Parti Disiplin Kurulu,  İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Kurucular Kurulu Üyeliği ve parti üyeliğinden kesin ihracına karar verdi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada kararın oy birliği ile alındığı belirtildi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ'ın eylemlerinin;

a) İYİ PARTİ Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen;

l) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak", hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir"

NE OLMUŞTU?

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatları, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istemişti. Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.
# İstanbul

16 Kas 2020 - 15:45 - Siyaset

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