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16 Kas 2020 - 16:11- Asayiş G: 16 Kas 2020 - 16:14

Otomobilden 200 bin TL çalan 3 hırsız yakalandı

Çayırova'da bir otomobildeki 200 bin TL'yi çalan 3 hırsız polis ekiplerince yapılan takip sonucu yakandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay 27 Eylül günü Çayırova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çayırova’da bir otomobildeki 200 bin liranın içinde olduğu çanta kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Araç sahibinin haber vermesi üzerine inceme başlatan polis ekipleri, şahısların kimliğini tespit etti. Yapılan tespit sonucu harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile hırsızlık olayını gerçekleştiren Ş.M., L.K. ve Ş.M. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede şüphelilerden L.K.’nın işlediği bir suçtan 21 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, işlemleri sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Çayırova

16 Kas 2020 - 16:11 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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