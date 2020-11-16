Otomobilden 200 bin TL çalan 3 hırsız yakalandı

Olay 27 Eylül günü Çayırova'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çayırova’da bir otomobildeki 200 bin liranın içinde olduğu çanta kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Araç sahibinin haber vermesi üzerine inceme başlatan polis ekipleri, şahısların kimliğini tespit etti. Yapılan tespit sonucu harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile hırsızlık olayını gerçekleştiren Ş.M., L.K. ve Ş.M. adlı 3 kişi gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyete götürülen şahıslar hakkında yapılan incelemede şüphelilerden L.K.’nın işlediği bir suçtan 21 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, işlemleri sonrası sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.