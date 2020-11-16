Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül yazılı basın açıklaması yayınladı. Nazlıgül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz hafta yaşadıklarımız; bu iktidarın kendini inkar ettiği, yaptıklarını tevil ettiği yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Devlet, ciddiyetini kaybetmiştir. Dahası, yönünü ve hedeflerini de yitirmiştir. Yaşananlar bir politika değişikliği olarak algılanamayacak kadar kötüdür. Bu bir savrulmadır.

“DEVLET İFLAS ETTİRİLMİŞTİR”

Ekonomi karnesine bakarsak; damat olabilmiş olmak dışında bir meziyeti bulunmadığı ispatlı Ekonomi Bakanının istifası ve bu istifanın yöntemi hayli ilginçtir. Böylesine bir gelişme karşısında 27 saat boyunca hem iktidar medyasının hem de iktidar üyelerinin suskunluğu, geldiğimiz noktanın kısa bir izahıdır. Liyakatsizlik, beceriksizlik ve keyfi bir tutum sonucunda, deyim yerindeyse, tam anlamıyla devlet iflas ettirilmiştir. Aktörlerden biri istifa ederek sorumluluktan kaçmış, bir diğeri ise "reform" sözleri ile kendi sorumluluğunu diğerine yüklemiştir.

“MİLLET ELDE AVUÇTA NE VARSA KAYBETTİ”

Maalesef bütün bunlar karşısında olan yine bu iktidarın bütün yanlışlarının maliyetini ödemek zorunda kalan bu millete olmuştur. Yıllardır günbegün fakirleşen millet, son iki yılda elde avuçta ne varsa kaybetmiştir. Bu beceriksizlerin borçlarının faizi için, “bu milletin geleceği ve emeği” ipotek edilmiştir. Millet, evine ekmek götüremez hale gelmiştir

“AÇIZ DİYEBİLEN SORUŞTURMAYA UĞRADI”

Daha da acısı; kurdukları düzen, inşa ettikleri korku duvarları milletin sesini kısmıştır. Sesini duyurabilen, ‘açız’ diyebilen ise ‘meseleyi abartmakla’ suçlanarak akabinde soruşturmaya uğramıştır ya da eline tutuşturulan bir kâğıtla yanlış anlaşıldığını ispat etmek zorunda bırakılmıştır. Elbette ki milletin haykırışını duymayanların, karnının gurultusunu duymasını beklemek abesle iştigal olur.

“EN TEMEL GIDALAR İTHAL EDİLDİ”

Hazinenin ihtiyat akçesini, milletin kefen parasını itibar korumak için yiyenler, millet yiyecek ekmek bulamazken oturdukları sarayda günlük 10 milyon TL, eski parayla 10 trilyon TL para yiyenler, eşini, dostunu, akrabasını kurumlara dolduranlar, ‘eski’lerine maaş bağlamak için yetkisiz ve etkisiz kurumlar ve kurullar ihdas edenler, lokmayı milletin elinden alan, hırkayı sırtından çalanlar, ne acıdır ki yine millete "acıyı bal eyle" demekte, acı reçete önermektedirler. İktidarın yanlışları nedeniyle buralarda sıfatlar da değişmiştir. Dünya'nın tahıl ambarı olan bu bereketli topraklar, dünyanın tahıl pazarı haline gelmiştir. En temel gıda ürünleri bile ithal edilir hale getirilmiştir. Geçmişte en temel ihraç kalemi olan ne varsa şimdi milletin ihtiyaç kalemi haline gelmiştir.

“İNSANIMIZIN ACISI YETMİYOR MU?”

Ekmeyi, biçmeyi, üretmeyi bilen bir millete tüm bunlar unutturulmuştur. Millete faiz ödemek, borç ödemek, acı reçetelere uymak öğretilmiştir. Bu millet, mahallesindeki manava, bakkala, kasaba borcu yetmiyormuş gibi 3-5 imtiyazlı holding patronuna da KÖİ projeleri nedeniyle gırtlağa kadar borçlandırılmıştır. Asgari ücretle geçinmeye çalışan insanımızın acısı yetmiyor mu? Evine ekmek götüremediği için boynu bükük insanımızın acısı yetmiyor mu? Yıllardır işsiz gezen, sizden olmadığı için karnı aç yatan, evladı bir şey isteyecek fakat yokluk nedeniyle yapamayacak olduğu için evladı uyuduktan sonra evine giren annenin babanın yaşadığı acı yetmedi mi?

“GENÇLERİN ACISI YETMEDİ Mİİ?”

Yıllarca dirsek çürüten, hayaller kuran, imkânsızlıklara ve fırsat eşitsizliğine rağmen okulundan mezun olan, umutlarını çaldığınız gençlerin acısı yetmedi mi? Tazminatları ödenmeyen madencilerin, ‘babamın hakkını verin’ diyen çocuğun acısı yetmedi mi? Layıkıyla okumuş, yetkinlik kazanmış, şartları yerine getirmiş ancak saçma sapan mülakat sisteminiz, daha doğrusu ‘elek’ sisteminiz sebebiyle hak etmiş olmasına rağmen işe alınmayan, böylesine çarpık tercihler nedeniyle kahrolan gençlerin acısı yetmedi mi?

“EN BECERİKSİZ OLDUKLARI KONU ADALET VE KALKINMA”

İŞKUR önünde midesine lokma girmeden saatlerce beklemekten ayaklarına kara sular inen insanımızın, sütü para etmediği için ineğini mezbahaya götüren gözleri yaşlı köylünün, taban fiyatlara uyulmadığı için mahsulü para etmeyen, ithal ürünle baş edemeyen, ekini tarlada kalan çiftçinin acısı yetmedi mi? Kış geldi, yakacak odunu kömürü olmayan, milletten aldığı fahiş bedelleri hem de Kızılay üzerinden yandaş vakıflara bahşeden firmalardan doğalgaz alacak parası olmadığı için battaniye ile oturmak zorunda kalan, evlatlarının ellerini avuçları arasında ısıtan ebeveynlerin acısı yetmedi mi? Acı hep mi millete be kardeşim? Acı hep mi bize? Sayın Cumhurbaşkanı yargıda da reform sinyali verdi. Aslında böylece en beceriksiz oldukları iki konuyu da ifşa etmiş oldu: Adalet ve Kalkınma!

“BU KEYFİ ANLAYIŞ GİDECEK”

‘Yargıda reform’ ve ‘ekonomide reform’ söylemleri, AKP'nin artık yoklukla malul hale geldiğini gösteriyor. İktidar partisi bu noktaya, onca uyarıya rağmen gelmiştir. 3 maymunu oynayarak, ekonominin halini görmeyerek, vatandaşın sesini duymayarak, şahsi çıkarları için susarak bu noktaya gelinmiştir. Çözüm bellidir! Bu keyfi anlayış gidecek, Türkiye ekonominin en temel girdisi olan adaleti ve demokrasiyi tesis ederek güçlenecektir. Bunun içinse Demokrat Parti'nin siyasi birikimi, ilkeleri ve tecrübesi yeterlidir.