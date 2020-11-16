Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
16 Kas 2020 - 17:06- Gündem G: 16 Kas 2020 - 17:09

Sapanca'dan Yuvacık'a su takviyesinin maliyeti 1 milyon 968 bin lira

Düşük yağışlar sonrasında Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajında sus seviyesinin azalması sonucu 1 milyon 968 bin TL enerji maliyetle Sapanca Gölü'nden pompa ile 8.3 milyon metreküp su alındı.
mask

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak Kocaelililere kaliteli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırabilmek için çalışıyor. Yaz aylarında artan su kullanım miktarı ve mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle Yuvacık Barajı’nın seviyesinin düşmesinden dolayı Sapanca gölünden su alımına başlandı. 23 Eylül, 16 Kasım tarihleri arasındaki 55 günlük süre içerisinde Sapanca Gölü’nden toplamda 8 milyon 295 bin 321 metreküp su alımı gerçekleştirildi.

Sapanca Gölü Terfi Merkezinden 3 pompa ile Başiskele Kullar İçme suyu Arıtma Tesisine 22 kilometrelik isale hattı üzerinden yapılan su alımı ile 55 günlük süre içerisinde 3 milyon 137 bin 780 kilowatt elektrik tüketimi gerçekleşti. Bu tüketim neticesinde 1 milyon 968 bin 627 TL ek işletme maliyeti oluştu. Ekonomik şartları dahilinde artan işletme maliyetleri ve yapılan büyük yatırımlarla birlikte 30 büyükşehir belediyesi içinde fiyatlandırma uygulamasında en uygun su fiyatı sıralamasında 25. sırada yer alıyor.
# Kocaeli, Büyükşehir

16 Kas 2020 - 17:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gökçeören Köyü Derneği kuruluyor mask
Gökçeören Köyü Derneği kuruluyor
Körfez’de pandemi desteği sürüyor mask
Körfez’de pandemi desteği sürüyor
Büyükşehir, Oğul Otu ve Tıbbi Nane verecek   mask
Büyükşehir, Oğul Otu ve Tıbbi Nane verecek  
Körfez Ağrılılar, Emniyet'i ziyaret etti mask
Körfez Ağrılılar, Emniyet'i ziyaret etti
Savaş Paşa’ya büyük vefa mask
Savaş Paşa’ya büyük vefa
“Sarı Sendika, o masaya yeniden oturtulmamalı” mask
“Sarı Sendika, o masaya yeniden oturtulmamalı”
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 8 ilçesi elektriksiz kalacak
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı mask
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı! mask
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı!
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor mask
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor
Tüysüz kardeşler davaya polis nezaretinde götürülecek mask
Tüysüz kardeşler davaya polis nezaretinde götürülecek

GALERİ

“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu! mask
“Annenizin yanına gidiyorum” dedi, cami derneğinde asılı halde bulundu!
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu mask
Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu
Talha Kös dünya evine girdi mask
Talha Kös dünya evine girdi
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar mask
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL