Kısıtlamalar gelecek mi? Gözler o toplantıya çevrildi!

Koronavirüs vakalarının 3 bini geçtiği ülkemizde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak." denildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtiliyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ TEDBİR İŞARETİ VERMİŞTİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi. Bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, yapılması gereken tedbirleri hazırladıklarını ifade eden Özlü, "Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde. Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde vatandaşlar test için yoğun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir." şeklinde konuşmuştu.