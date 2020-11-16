Yeni ve ağır hasta sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 94 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 601’e yükseldi. Bugün toplam 151 bin 516 test yapılırken, 3 bin 316 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 417 bin 594 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 712 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 356 bin 375’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 610 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI 3.610’A YÜKSELDİ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi.

* Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır.

* Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.