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17 Kas 2020 - 09:27- Gündem G: 17 Kas 2020 - 09:33

Kartepe'de sonbahar güzelliği

Kartepe'de sonbahar mevsiminde görsel şölen yaşanıyor.
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Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de her mevsim ayrı bir güzellik oluşuyor. 1600 metre yükseklikte bulunan ve aynı zamanda  İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği Kartepe, sonbahar mevsiminde kahverengi ve sarının tonlarına büründü. Kestane, kayın, meşe, gürgen gibi birçok ağacı bünyesinde barındıran Kartepe'ye gelen günübirlik tatilciler, ağaçlarda kuruyarak kahverenginin tonlarına dönüşen yaprakların oluşturduğu güzelliklerle karşılaşıyor. Aynı zamanda da ATV, foto safari ve doğada yürüyüş gibi etkinliklere katılanlar, görsel şölenin keyfini sürüyor.
# İstanbul, İzmit

17 Kas 2020 - 09:27 - Gündem

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