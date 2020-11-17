Bölgemizde günlük vaka sayısı 500'e yaklaştı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakaları ile ilgili yeni bir rapor yayınladı. Bakanlığın raporuna göre, Kocaeli’nin de bulunduğu Doğu Marmara bölgede bir günde 494 yeni hasta tespit edildi. Bakanlığın verilerine göre, bir gün öncesine göre hasta sayısı 18 kişi arttı. 14 Kasım verilerine göre, bölgemizde 117 kişinin hastaneye yatırıldığı, 93 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.