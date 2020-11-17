Güldürme sırası Hamza için

SMA Tıp 1 hastası olan ve tedavi sürecine başlaması için 2.400.000 dolara ihtiyacı olan Hamza'ya şimdi de tiyatrocular sahip çıktı. İlimizde yaşayan Hamza bebek sağlığına kavuşabilmesi için; Kocaeli Umut Elçileri desteklerini ilan etmiş ve farklı organizasyonlarla Hamza'ya, destek olmaya başlamışlardı. Umut Elçileri arasında bulunan Doğaçlama Tiyatro oyuncuları da, organizasyonlar ne kadar Korona tedbirleri kapsamında sınırlı olsa da , sağlık tedbirlerini ve gerekli önlemler alınarak oynanacak.

HAMZA'NIN UMUDUNA CAN KATMAK İÇİN SAHNE ALACAKLAR

Farklı meslek gruplarında ancak kentimizde tiyatroya katkı sunmak için farklı tiyatro gruplarında doğaçlama tiyatro oyunlarına çıkan kişilerden oluşan ekip , tiyatro sporu gösterisi ile sahnede yer alacaklar. Kültür sanat etkinlikleri dediğimizde kapılarını sonuna kadar açan Kedi Kafede gerçekleşecek olan doğaçlama gösterisi esnasında, seyirciler oyunlara yön verecek ve sahneye çıkma fırsatı da yakalayacaklar. "Gösteriye katılmak için; @hamzayasasin bio sunda verilen bağış hesaplarına 20 liralık bağış yapmanız yeterli" diyen ekip herkesi Hamza ya nefes olmaya davet ediyor. Tedavi sürecine bir an önce başlaması gereken Hamza'nın sadece 85 günü kaldı.