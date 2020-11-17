Hürriyet’ten İzmit’in geleceğine yerli tohum yatırımı



Tarımsal üretim hamleleri ile kentin ziraat ihtiyacını karşılamak adına İzmit’in her noktasında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Ambarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaboğa ve İzmit Ziraat Odası’yla birlikte Ambarcı Mahallesinde yerel buğday tohumu dikimi gerçekleştirdi. İzmit’i yerel tohumuna kavuşturmak adına 5 adet farklı tohumla harekete geçen Başkan Hürriyet, kenti ‘Tarım Kenti İzmit’e yaraşır hale getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYEYİ TARIM KURTARACAK

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Hürriyet; ‘‘Boş kalan tarlalarımızı ekime açmaya, tarım konusunda, toprağın zenginliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Türkiye’yi üretim kurtaracak, ekonomiyi de üretim kurtaracak. Bu kapsamda olabildiğince tarımla, toprakla haşır neşir olmaya çalışıyoruz. Yerel buğday tohumu deneme projesi için Ziraat Odası ile beraber projelendirdiğimiz önemli bir konu. Çiftçilerimizin yerel tohuma yönelimini artırmak ve İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve İzmit Ziraat Odası’yla beraber hazırlanan yerel buğday tohumu projesini Ambarcı Mahallesinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biz köylerimizin üretimdeki yerini önemsiyoruz, birçok projemizi ayrı ayrı köylerde yapmaya çalışıyoruz, hem o köylerin değeri artsın hem de tarımla bağı kimsenin kopmasın istiyoruz.’’ dedi.

İZMİT'İN EVLATLARI DOĞAL BESLENECEK

Başkan Hürriyet; ‘‘Yerli tohumlarımızı çoğaltarak işe başlayıp, atalarımızdan miras kalan bu servet için yeniden işe koyulmak gerekiyor dedik ve bu projeyi hayata geçirdik. 5 çeşit yerli buğdayı Ziraat Odası’nın belirlediği öncü çiftçimiz ile ekeceğiz. Bölgemiz için en uygun buğday çeşidini çiftçiye tanıtıp, yerel tohum kullanılmasına teşvik etmek ve ürünlerimizi çiftçiye dağıtıp onlara mali açıdan destek olmak istiyoruz. Yerel tohum ve ata tohumu neden mi önemli; hiçbir genetik işleme maruz kalmamış, atalarımızdan kalan geleneksel işlemlerle toprağa ekilen tohumlara ata tohumu diyoruz. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde gördük, ben de bir evlat sahibiyim, benim evladımın doğal ürünlerle beslenmesini önemsiyorum, bu yüzden gelecek nesillere, çocuklarımıza, sağlıklarını koruyacak ürünler vermek çok önemli. Tabii lezzet ve tatları da bir başka güzel, kimyasal işlemden geçmiyor ve insan vücudu zararlı kimyasallardan korunmuş oluyor. Yerel tohumlar sayesinde çiftçinin bir sene sonraki için ihtiyaç duyduğu tohumu yetiştirdiği üründen temin edebilmesi sayesinde nesiller boyunca aktarılacak tohumlar üretmiş oluyoruz. Her sene tohum almak zorunda kalmayacak olan çiftçinin cebine dost bir proje. Bu çalışmanın bir parçasını burada gerçekleştiriyoruz, bunlar uzun soluklu işler, zamanla hem kentimize, hem çiftçimize hem de tüm insanlara bir katkımız olsun istiyoruz.. Geleceğe, gelecek nesle dair işler yapmaya çalışıyoruz.’’ diyerek sözlerini noktaladı.

FATMA BAŞKAN HEP TOPRAKLA İÇ İÇEYDİ

Yusuf Karaaslan; ‘‘İzmit Belediye Başkanımız seçildiği günden beri, hep bu projeleri gerçekleştirmek adına konuştuk. Şimdi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Başkanımız Aronya bitkisini dikti şimdi de yerel tohumumuzu örnek deneme alanımızda uygulamaya geçiriyor. Hepsi çiftçilerimiz için, kaliteyi yakalamak, üretimi artırmak için, bölgemizdeki nimetlerden faydalanmak için… Bölgemiz çok elverişli, böyle de bir belediye başkanımız olduğu sürece biz niye bu arazileri boş bırakalım. Ben herkesin huzurunda başkanımıza çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Ambarcı Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaboğa; ‘‘Tohumlarımızın verimi düşük diye dertleniyorduk, bunun üzerinde durmak lazım, gıda sıkıntısı su sıkıntısı geleceğimizin dertleri. Başkanımızın bu konuda mahallemize vermiş olduğu önemden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tohumların gelişimi, ilaçlanması için büyük gayretle çalışacağız.’’ dedi. Çiftçilik adına güzel bir proje olduğunu belirten çevre köylerin muhtarları da başkana bu çalışması adına teşekkürlerini sundu.

BU KENT SADECE SANAYİ KENTİ DEĞİL BU KENT TARIM KENTİ

‘Tarım Kenti İzmit’ için çalışmalarına devam eden Başkan Hürriyet; ‘‘Bu kentin sadece sanayi kimliği yok, bu kentin toprağı zengin, tarımı güçlü, köylüsü güçlü, kentimizin diğer kimlikleri de işlensin istiyoruz. Daha yolun başındayız ama inşallah çiftçilerimizle beraber bu işleri halledeceğiz.’’ diyerek sözlerini noktaladı.