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17 Kas 2020 - 09:59- Gündem G: 17 Kas 2020 - 10:01

İzmit Belediyesinden tarih ve sporu bir araya getiren yürüyüş

İzmit Belediyesi, Nicomedia Trekking ekibi ile birlikte Gölkaypark ile Paşasuyu arasında tarih ve sporun iç içe olduğu 12 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş düzenledi
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Spor Kenti İzmit‘ sloganıyla hareket eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Nicomedia Trekking ekibinin katılımıyla tarih ve sporun iç içe olduğu 3.5 saat süren yaklaşık 12 km uzunluğunda bir yürüyüş organize etti. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personelleri, Gölkaypark’tan başlayan yürüyüşte 40 kişilik Nicomedia Trekking ekibine, Paşasuyu mesire alanında bulunan su kemerlerinin tarihi hakkında bilgiler verdi. Nicomedia Trekking ekibi, kendilerini Gölkaypark’ta karşılayan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür ederek hem tarih bilgisi alıp hem de doğa içerisinde bulunmanın çok keyifli olduğunu aktardı. 

TARİH, DOĞA VE SPOR İÇ İÇE 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, yürüyüşün sonunda katılımcılara İzmit Belediyesi adına çeşitli ikramlarda bulundu. Paşasuyu mesire alanının tarih boyunca İzmit’in su ihtiyacını karşılayan önemli bir yer olduğunu aktaran Mithat Ağa, “Buradaki tarihi su kemerleri geçmişte atıl bırakılmış, defineciler tarafından tahrip edilmiş ve hak ettiği değeri görmemiş. Bu alanı, yakın zamanda başlattığımız Paşasuyu Mesire Alanı Projesi ile tarihi değerlerin korunduğu, doğa ve sporun iç içe olduğu bir yere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda İzmit Belediyesi olarak, doğa ve spor bilinci yüksek gruplar ile yürüyüş organizasyonlarına başlayıp Paşasuyu Yürüyüş Parkuru’nu aktif hale getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
# İzmit, Spor

17 Kas 2020 - 09:59 - Gündem

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