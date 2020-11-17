Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sis etkili oluyor

Sakarya'da kent genelinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sisin etkili olduğu Serdivan, Erenler ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerlerken yayalar da iş yerlerine giderken zorluk çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli kent merkezinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sisin etkili olduğu İzmit ilçesindeki sürücüler trafikte dikkatle ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.