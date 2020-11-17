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17 Kas 2020 - 10:14- Ekonomi G: 17 Kas 2020 - 10:16

Pırellı, Dow Jones sürdürülebilirlik endeksinde sektörünün dünya lideri oldu

Pirelli, Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya ve Avrupa İndekslerinde Otomobil ve Komponentler sektörünün dünya lideri oldu. S&P Global tarafından SAM aracılığıyla gerçekleştirilen yıllık indeks değerlendirmelerinin sonuçları Pirelli’nin liderliğini bir kez daha doğruladı.
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Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera, şu yorumda bulundu: “Pirelli’nin Dow Jones indekslerindeki liderliğinin bir kez daha teyit edilmesi, sürdürülebilirliği şirketimizin gelişme stratejisine entegre etmemizin değerini gösteriyor. Ekonomik, sosyal ve çevresel performansımızı tedarikçi seçiminden işyeri sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına, çevreye saygıdan yeni ürünlerin sürdürülebilirliğine kadar değer zincirimiz boyunca sürekli iyileştirme taahhüdümüz, tüm paydaşlar için değer yaratmayı hedefleyen iş modelimizin temel bir parçasını oluşturuyor.”

S&P Global ÇSY Araştırma ve Veri Direktörü Manjit Jus ise “Pirelli’yi Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya ve Avrupa İndekslerinde yer aldığı için tebrik ediyoruz. Bir DJSİ (Dow Jones Sürdürülebilirlik İndeksi) derecelendirmesine sahip olmak, sektörünüzde bir sürdürülebilirlik lideri olmanızın yansımasıdır. 2020 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesine rekor sayıda şirketin katıldığı ve bu yıl kuralların daha sıkı olduğu düşünüldüğünde, bu başarı sizi öne çıkarırken insanlara ve gezegene odaklı çalışmalarınızın bir ödülü niteliğini de taşıyor” diye konuştu.

S&P Global’in 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Dow Jones sürdürülebilirlik indeksleri, küresel ölçekte sürdürülebilirlikle ilgili en önemli borsa indeksleri arasında yer alıyor. Her yıl gerçekleştirilen analizler, küresel pazarın değer açısından yaklaşık %95’ini oluşturan 7.300’den fazla şirketi kapsıyor.

17 Kas 2020 - 10:14 - Ekonomi

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