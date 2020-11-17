Pırellı, Dow Jones sürdürülebilirlik endeksinde sektörünün dünya lideri oldu

Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Marco Tronchetti Provera, şu yorumda bulundu: “Pirelli’nin Dow Jones indekslerindeki liderliğinin bir kez daha teyit edilmesi, sürdürülebilirliği şirketimizin gelişme stratejisine entegre etmemizin değerini gösteriyor. Ekonomik, sosyal ve çevresel performansımızı tedarikçi seçiminden işyeri sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına, çevreye saygıdan yeni ürünlerin sürdürülebilirliğine kadar değer zincirimiz boyunca sürekli iyileştirme taahhüdümüz, tüm paydaşlar için değer yaratmayı hedefleyen iş modelimizin temel bir parçasını oluşturuyor.”
S&P Global ÇSY Araştırma ve Veri Direktörü Manjit Jus ise “Pirelli’yi Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya ve Avrupa İndekslerinde yer aldığı için tebrik ediyoruz. Bir DJSİ (Dow Jones Sürdürülebilirlik İndeksi) derecelendirmesine sahip olmak, sektörünüzde bir sürdürülebilirlik lideri olmanızın yansımasıdır. 2020 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesine rekor sayıda şirketin katıldığı ve bu yıl kuralların daha sıkı olduğu düşünüldüğünde, bu başarı sizi öne çıkarırken insanlara ve gezegene odaklı çalışmalarınızın bir ödülü niteliğini de taşıyor” diye konuştu.
S&P Global’in 1999 yılında yayımlanmaya başlayan Dow Jones sürdürülebilirlik indeksleri, küresel ölçekte sürdürülebilirlikle ilgili en önemli borsa indeksleri arasında yer alıyor. Her yıl gerçekleştirilen analizler, küresel pazarın değer açısından yaklaşık %95’ini oluşturan 7.300’den fazla şirketi kapsıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.