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17 Kas 2020 - 10:16- Gündem G: 17 Kas 2020 - 10:18

Yıllardır kurduğu hayalini, yazarlık okulunda gerçekleştirdi

Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı kurslarına katılan Ayşe Şeker Kılıç, kursun ardından 4 çocuk kitabı çıkardı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kursları yazma tutkusu hisseden ve tutkularını eyleme dönüştürmek isteyen yazar adayları için ilham kaynağı oluyor. Bu kurslara katılarak kafasındaki hikayeleri sayfalara döken Ayşe Şeker Kılıç, 4 çocuk kitabı çıkardı. Beşinci kitabı basım aşamasına geçen Kılıç’ın başarı öyküsü, yazar adaylarına ilham olacak.

ÖDEV OLARAK HAZIRLADI, ROMAN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kursları yazar adaylarını düşüncelerini kağıda dökmeleri konusunda teşvik ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde ‘ Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kursuna katılan Biyoloji öğretmeni Ayşe Şeker Kılıç, kursta aldığı dersler ve ödevlerle hayal ettiği hikayeleri kağıda dökmeye başardı. ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kursu sırasında ödev olarak hazırlanan ve beğenilen eseri ‘Cevahir Cevherigizli ve Alengirli Dersleri’ kitabı ona ödül kazandırdı.

“HİKAYELERİMİ BU KURSLARLA KAĞIDA DÖKTÜM”

Öğretmenlik yapan ve 20 yıllık bir görev sürecinin ardından Kocaeli’ne dönen Ayşe Şeker Kılıç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dil ve Edebiyatı Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı kursa katılma kararı aldı. Kursa katıldığı ilk derste çok heyecanlandığını ifade eden Kılıç; “Kafamda canlandırdığım hikayelerim vardı. Doğru kurgulayıp kağıda dökemiyordum. Bir gün bu kursun ilanını billboardlarda gördüm. Hemen başvurdum. Kursa başladım ilk önce Yazarlık kursuna, ardından Çocuk edebiyatı kurslarına katıldım. Yazma üzerine, hikayeyi kurgulama, karakter kurgulama, zaman, mekan ve tasvir gibi teknik işleri öğrendik. Kurs eğitmenimizin verdiği ödevler ile kendimizi geliştirdik” açıklamasında bulundu.

ÇOCUK EDEBİYATI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Kursta anlatılan her konu ve verilen her ödevin önemli olduğunu belirten Yazar Ayşe Şeker Kılıç; “Bu kurslar sırasında ‘Cevahir Cevherigizli ve Alengirli Dersleri’ adlı kitabım bir ödev olarak hazırlandı. Aklımda olan bir kurguydu ama uzun zaman kağıda dökememiştim. Roman kurgu ödevi sayesinde eserimi ortaya çıkardım. Kursa getirdim, eğitmenimiz ve arkadaşlarım tarafından çok beğenildi. Eğitmenim içeriğinin geliştirmesini istedi. Bende roman olarak yazmaya başladım. Güzel bir eser oldu. Kanes yayınları Çocuk Edebiyatı Roman Yarışmasında birincilik ödülü aldı. Bunun başarımın ardından ikinci kitabım Zekai İşlem tamam ile Sayı Oyunları Bu Öğretmen Biraz Değişik’ kitabım çıktı. Bu serinin üçüncü eseri ise basım aşamasında” dedi.

“ÇOCUK EDEBİYATI SİZE FARKLI BAKIŞ AÇISI SAĞLAR”

Yazarlık Kursunun yanı sıra Çocuk Edebiyatı Yazarlığı kursunun önemine vurgu yapan Kılıç; “Çocuk edebiyatı bize dünyaya çocuk gözüyle bakma fırsatı veriyor. İçinizdeki çocuğu görmenizi sağlıyor. O yüzden çocuk edebiyatını ben çok önemli buluyorum. Yetişkin de olsa herkesin çocuk edebiyatı eserleri okumasını önemli. Çocuk edebiyatında çok daha temiz ve saf bir dünya var. Bu dünyayı çocuklara aktarmakta bizim elimizde. Aile çocuklar için en önemli filtredir. Çocukların okuyacağı bir kitabın kontrol edilmesi anne babanın sorumluluğudur. Çünkü bir kitabın bizim çocuğumuza uygun olup olmadığını en iyi biz bilebiliriz. Bu sebeple anne babalar öncelikle kitabı kendileri okumalı sonra çocuklarına okutmalı kanaatindeyim” ifadesini kullandı.

“BU KURSLAR KAÇIRILMAYACAK NİMET”

Kitap yazmanın kitap okumaktan geçtiğini ifade eden Kılıç; “Bana göre kitap okuma boş zamanlarda yapılan bir işi olmamalı. Özellikle okumak için bir zaman oluşturulmalı. Okudukça hem kendinin geliştiğini, hem dünyaya farklı gözlerle baktığını, insanın ufkunun açıldığını göreceksiniz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu kurs size birçok şey katacaktır. Yazmak isteyen, yazmayı seven herkes kesinlikle bu kurslara katılmalı. Teknik anlamda çok büyük fayda göreceklerdir. Nasıl yazılmalı, nereden başlanmalı, bir kurgu nasıl yapılır, bir karakter nasıl tasarlanır gibi sorularınız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ‘Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı’ kurslarında cevap bulacak. Ben böylesine güzel bir hizmeti bizlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir  Belediyemize ve Türk Dil ve Edebiyatı Derneği Kocaeli Şubesine teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

# Büyükşehir, Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk

17 Kas 2020 - 10:16 - Gündem

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