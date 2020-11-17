Sabancı Üniversitesi'nden SAHA EXPO’da sergi

Sabancı Üniversitesi, SAHA kümelenmesi üyesi olarak savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde var olan uygulama ve altyapısını sergilemek, eko sistemde yer alan paydaşlar ile Ar-Ge faaliyetlerini tanıtmak ve yeni işbirlikleri üretmek amacıyla 9 Kasım 2020 - 9 Nisan 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek SAHA Expo Sanal Fuarı’na katıldı.

Akademi ile endüstri arasında sunduğu son teknolojiler ve çözümlerle bir köprü olmayı hedefleyen, özellikle havacılık, uzay, savunma, otomotiv, raylı sistemler ve denizcilik gibi alanlardaki sektör oyuncularıyla işbirliklerini kurmayı amaçlayan Sabancı Üniversitesi, merkezleri Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ve Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU TÜMER) ile SAHA EXPO SANAL Fuarı’nda.

Sanal fuarda katılımcılar Sabancı Üniversitesi merkezlerinin standlarını ziyaret ederek Sabancı Üniversitesi yayınları, patentleri, tematik alanlardaki teknolojileri ve araştırma merkezleri hakkında bilgi edinip, araştırma altyapılarını 3D videolar kanalıyla deneyimleme fırsatını yakaladı. Robotik sıradışı kompozit malzeme üretim teknolojileri ile dijital eklemeli üretim teknolojileri alanlarında katılımcılara son gelişmeler aktarıldı. Standart ürünlerin yanı sıra müşteri taleplerine yönelik çözümler sunan “SUNUM E-Store” online satış kanalı ve nanoteknoloji ekosisteminin zenginliklerini sergileyen ve ulusal ve uluslararası düzlemde altyapı, yetkinlik, ürün, teknoloji ve hizmetleri, açık kaynak bir platformda sunan “Co-Sunum Platformu” hakkında da bilgi edindiler. Fuarda ayrıca sektörde yer alan yerli ve yabancı birçok firma ile ikili görüşmeler yapıldı ve potansiyel işbirlikleri konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

SUNUM Hakkında

2010 yılında DPT -Devlet Planlama Teşkilatı ve Sabancı Vakfı katkıları ile 35 Milyon USD kaynak kullanılarak kurulan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), 2017 yılında 6550 sayılı Kanun kapsamında Kalkınma Bakanlığı Araştırma Altyapıları Kurulu “Ulusal Araştırma Alt Yapısı” olarak beş yıl için yeterlilik kazandı. Ulusal Araştırma Altyapısı olarak 7/24 çalışan açık laboratuvarlar ile kurum içi ve kurum dışına hizmet verilmesini temel yaklaşım olarak benimseyen SUNUM’un temel yetenekleri: araştırma, hizmet, işbirlikleri, katma değer yaratma ve eğitim olarak belirlenmiştir. Ana araştırma konuları ise: nanomalzemeler, yaşam bilimleri, gıda-tarım-su, enerji ve savunma sanayi’dir.

https://sunum.sabanciuniv.edu/

SU TÜMER Hakkında

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU TÜMER), kompozit malzemeler ve imalat teknolojileri alanındaki tüm sektörlere destek vermek amacını taşıyan; parça tasarımı, üretimi, montajı ve süreç prototipleme ortamı sağlayan, temel ve uygulamalı araştırma, ürün geliştirme ile lisansüstü ve hayat boyu öğrenme eğitim kabiliyetlerini içeren endüstriyel-ölçekli araştırma ve teknoloji geliştirme merkezidir. Ayrıca tümleştirilmiş ileri imalat teknolojileri için ticarileştirme olanakları sunan bir merkez olarak da görev yapmaktadır. Kompozit malzemeler, eklemeli imalat ve robotik üretim alanında tasarım, analiz, imalat ve süreç prototipleme hizmetleri sunan, havacılık ve uzay alanında üretim standartı olan AS9100 sertifikasyonu ve ISO 17025 test akreditasyonuna sahip, endüstriyel ölçekli araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama merkezidir.

https://suimc.sabanciuniv.edu/ tr