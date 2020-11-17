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17 Kas 2020 - 10:19- Gündem G: 17 Kas 2020 - 10:21

Prometeon Türkiye İzmit fabrikası çalışanları Kızılay’a kan bağışı yaptı

Prometeon Türkiye’nin İzmit’teki fabrika çalışanları, 10-12 Kasım tarihleri arasında Kızılay işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Prometeon Fabrika Direktörü Bahadır Özer'in de kan bağışında bulunarak desteklediği kampanyada, bazı fabrika çalışanları da kök hücre bağışladı.
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İzmit, 17 Kasım 2020 - Prometeon Türkiye, 10-12 Kasım tarihlerinde Kızılay ile işbirliği yaparak, Kocaeli’deki fabrikasında 3 gün süren bir kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. “İyiKiVarsınKanDostum” etiketiyle gerçekleştirilen kampanyaya Fabrika yönetim ekibi, çalışanlar, Lastik-İş Sendikası ve işyeri temsilcileri katılım gösterdi. Ayrıca bazı çalışanlar kök hücre bağışında da bulunarak katkı sundular.

Kan bağışında bulunan Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, “Çalışanlarımızın sağlığını korumak Prometeon Türkiye'de en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. Salgın sırasında kritik önem taşıyan ürünlerin teslimi için gereken lojistik ve nakliye hizmetlerini sağlayarak ağır ticari araç sektöründe önemli rol üstlendik ve üstlenmeye devam ediyoruz. TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi sahibi Fabrikamızda, üretim süreçlerimizi ve operasyonlarımızı sürdürülebilir kılarak gerekli tüm önlemleri en üst düzeyde almayı sürdürüyoruz. Prometeon olarak, pandemi süresince, İzmit SEKA Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Hastanesi’ne tıbbi ekipman ve cihaz bağışları gerçekleştirmiştik. Şimdi de çalışanlarımızla birlikte “İyiKiVarsınKanDostum” etiketi ile bir kan bağışı kampanyası düzenledik. Yoğun bir katılımla 10-12 Kasım tarihleri arasında Kızılay’a kan bağışlarımızı tamamladık. Kan bağışında bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şirket olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da iş ve toplum sağlığına duyarlı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Prometeon Türkiye'nin İzmit fabrikası çalışanları, Türk Kızılayı'na destek olmak için yıllardır düzenli olarak kan bağışı düzenliyor.

# salgın, Kocaeli, destek, eğitim, İzmit

17 Kas 2020 - 10:19 - Gündem

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