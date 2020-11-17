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17 Kas 2020 - 10:42- Gündem G: 17 Kas 2020 - 10:43

Hürriyet, Tarihi Değirmen’i İzmitlilere kazandırmak için girişimlere başlıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de bulunan Tarihi Değirmene sahip çıkmak ve kente kazandırmak için girişimlere başlıyor
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentin tarihi yapılarını korumaya ve İzmitlilere kazandırmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Hulusi Kentmen’in evinde restore çalışmalarının başlatılacağının müjdesini veren Başkan Hürriyet, Akmeşe’de bulunan Tarihi Değirmeni kente kazandırmak adına girişimlere başlıyor

TARİHİ DEĞİRMENİ İNCELEDİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de dere yatağı kenarında yer alan ve uzun yıllardır kullanılmaması nedeniyle tahrip olan Tarihi Değirmen’e giderek incelemelerde bulundu. Tarihi değirmenin kente kazandırılması noktasında girişimlere başlayacaklarını belirten Başkan Hürriyet, tarihi yapıya sahip çıkmak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
# İzmit

17 Kas 2020 - 10:42 - Gündem

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