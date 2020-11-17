Hürriyet, Tarihi Değirmen’i İzmitlilere kazandırmak için girişimlere başlıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kentin tarihi yapılarını korumaya ve İzmitlilere kazandırmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Hulusi Kentmen’in evinde restore çalışmalarının başlatılacağının müjdesini veren Başkan Hürriyet, Akmeşe’de bulunan Tarihi Değirmeni kente kazandırmak adına girişimlere başlıyor
TARİHİ DEĞİRMENİ İNCELEDİ
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe’de dere yatağı kenarında yer alan ve uzun yıllardır kullanılmaması nedeniyle tahrip olan Tarihi Değirmen’e giderek incelemelerde bulundu. Tarihi değirmenin kente kazandırılması noktasında girişimlere başlayacaklarını belirten Başkan Hürriyet, tarihi yapıya sahip çıkmak adına ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.