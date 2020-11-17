Kocaeli'ye yağmur ve soğuk geliyor

Yarından itibaren yurda giriş yapacak olan yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş gözlenecek. Yarın Kocaeli'de kendini göstermeye başlayacak olan yağışlar, Ankara ve İzmir’de ise perşembe gününden itibaren etkili olacak. Kocaeli'de bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak, en düşük 10 en yüksek 20 derece olacak.