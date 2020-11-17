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17 Kas 2020 - 10:51- Asayiş G: 17 Kas 2020 - 12:48

Mezarlıkta başından vurulmuş olarak bulundu

İzmit'te gece saatlerinden beri ailesinin kendisinden haber alamadığı 26 yaşındaki Çağrı Yıldız adlı genç, mezarlıkta başından vurulmuş olarak bulundu.
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Olay sabah saatlerinde İzmit Malta Mahallesi Portakal Hafız Rüştü Bey Caddesi üzerinde bulunan Gündoğdu Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Gündoğdu Mezarlığından silah sesi duyan vatandaşlar, sabah saatlerinde mezarlığa gittiğinde park halindeki bir otomobil ile otomobilin uzağında başından vurulmuş bir şahıs görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede ise hayatını kaybeden şahsın 26 yaşındaki Çağrı Yıldız olduğu, 34 JM 3175 plakalı aracın da kendisine ait olduğu belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yıldız’ın babası ve kardeşi sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen baba Muhammet Yıldız, dün tüm gün boyunca haber alamadıklarını oğlunu aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Yıldız’ın cansız bedeni, polis olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.
# silah, İzmit

17 Kas 2020 - 10:51 - Asayiş

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