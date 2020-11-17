Kartepe Kaymakamlığı'nda korona tedbirsizliği

Koronavirüs dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde vaka sayısı aldı başını gidiyor. Vaka yayılımını azaltmak için hükümet bir dizi önlem almaya devam ediyor. Özellikle kamu kurumlarında vatandaşların ateşi ölçülüyor ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.
“BURADA KORONA YOK”
Bugün ise whatsapp ihbar hattımıza ulaşan bir vatandaşın attığı fotoğraf adeta yok artık dedirtti. Kartepe Kaymakamlığı’ndaki koronavirüs tedbirlerinin yok sayıldığını gözler önüne seren fotoğrafta Kaymakamlığa girişte ateş ölçümü ve HES kodu sorgusunun yapılmadığı, gelişi güzel binaya girilmesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili konuşan okurumuz, "Burada korona yok kimsenin umurunda değil, ilk defa böyle bir kurumla karşılaştım" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.